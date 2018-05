Jazz med lyse og mørke sider

Martin Lutz Group

In Denmark I Was Born

Peter Bruun's All Too Human

Vernacular Avant-Garde

Hvor går dansk jazz hen i disse tider, hvis den ellers går nogle steder?

Ja, uanset hvor og hvad, så er der bare kontinuerligt grøde i luften, og masser af album og koncerter, som ser dagens og nattens lys. Tilmed er kvaliteten generelt høj, af den simple grund, at indsigt og håndelag er så betragtelig hos såvel de garvede veteraner som de grønne spirer, at regulært ringe udgaver af jazz yderst sjældent forekommer.

Det er så andre ting, det handler om. Altså aktører, der skiller sig ud fra flokken med musik som i påfaldende grad er både høreværdig og genhøreværdig. Og selv om jazz i sin oprindelse er en amerikansk ting, så har den jo bredt sig, så den i dag er lige så dansk som alt muligt andet.

Det er i hvert fald påfaldende med det album, som den 43-årige pianist og komponist Martin Lutz har kaldt »In Denmark I Was Born...«. Jo, her er en jazzmusikalsk hilsen til H.C. Andersen med glimt i både øjet og øret. For vi er primært ovre i den lyse og varme afdeling, hvor ikke mindst Afrika spøger.

Der bliver lagt ud med »Mandela«, hvilket vil sige Sydafrika og dermed også mange fine reminiscenser fra landets legendariske jazzkunstner, Abdullah Ibrahim, altså en smuk hymne, der snart gynger smukt og elegant af sted med en velgyngende rytmesektion bag de tre velklingende saxofonister, Jacob Rose, Jakob Skov og Mads Ole.

Mens vi kommer ud at danse i »Party in the Village«, er »Deap Leap« en lidt tungere, men også charmerende, sag, med dejlige dybe og sammenspundne toner fra basklarinet og barytonsaxfon, Fra »Share«, som er en fin og sart ballade, går rejsen videre gennem diverse musikkulturer, om end der bevares en understrøm af danske folkemelodier. Og i det afsluttende titelnummer markeres Poul Schierbecks melodi, inden Martin Lutz slipper sin egen livsglade version løs og markerer, at netop det melodiøse er hans identitet.

Et råt her-og-nu-univers

Det samme kan man ikke sige om den 38-årige Peter Bruun, hvis musik på ingen måde er sangbar, hvilket ikke forhindrer den i at være både kraftfuld og overbevisende. Og mens Martin Lutz' gruppe er en meget homogen størrelse, er Peter Bruuns ensemble en sammenstilling af fire individualister, som så ikke desto mindre - i kraft af en kollektiv målrettethed og lydhørhed formår at blive en enhed. Den komponerende trommeslager omgiver sig med trompetisten Kasper Tranberg, keyboardspilleren Simon Toldam og den franske guitarist Marc Ducret, og elementært sagt er musikken rå og mørk - med et rodnet, der snor sig om Miles Davis, Jimi Hendrix, Frank Zappa og en masse god gammeldags avantgarde. Musik, som er en fornem fusion af komposition og improvisation, og som med sin sammensmeltning af fremdrift og originale lydformationer skaber et her-og-nu-univers - og samtidigt solide forventninger. Og de indfries til fulde – tilmed med masser af overraskelser.

Et album, som bør opleves af enhver, der fortsat er i besiddelse af et nysgerrigt øre.