Isam Bs nye album er lyden af pop med mindfulness

Der er noget med ro og Isam B. Roen ligger i stemmen—den let porede, nasalt skarpe, men alligevel så bløde stemme— der først blev kendt herhjemme som en tredjedel af hip-hop gruppen Outlandish. Men roen ligger også i attituden: da Bachiri solodebuterede i 2007 med albummet »Institution«, sang han om at gå ned af Langebro »i god position / Udholdenhed, mit tøj, ro i min natur«.

Sammenlignet med senere hovedstadshymner som Ulige Numres mørke, utilregnelige »København« eller Sivas’ »kbhvana«, hvor man aldrig schlapper af, lyder Isam B næsten lalleglad.

Men roen er noget, Isam B (ligesom de fleste andre) skal kæmpe for at opnå. Det står også klart på Bachiris andet soloalbum »Lost for Words«. Et engelsksproget popudspil, der indeholder mange mindfulness-lignende mantraer om at mestre hvad der kan mestres og at lade falde hvad ikke kan stå.

At Isam B igen synger på engelsk betyder også, at teksterne er enklere og, i visse tilfælde, mindre udtryksfulde. Jeg får ikke indsigt i, hvilke udfordringer det er, der har gjort fortælleren ydmyg overfor livet på »Life Master« eller hvilken plan, der er blevet udtænkt på »Man with a Plan«, og det mest insisterende ved sidstnævnte er staccato-klaveret og de summende vokalharmonier.

Den frustration, der fik Isam B til at stikke til dansk middelmådighed og halal hippier og inkludere et cover af C.V. Jørgensens bidske portræt af et talende jakkesæt, »Entertaineren«, på debutalbummet, fylder mindre på »Lost for Words«. Det er måske et udslag af den 11 år lange afstand mellem de to udspil. »I believe I have changed«, synger Isam på »Smile and Pretend«, og der er noget om det.

En saxofon flakker i melankolske toner på den fine »Deep in the Shadows«, hvorpå fortælleren holder fanen højt trods en fejlslagen revolution i et goldt, vinterkoldt land. Det er Gud, der er kilden til styrke og taknemmelighed på »Pray My Lord Master«, men de inciterende vokalharmonier hjælper også på det.

I mine ører tynges »Lost for Words« dog af et lidt for ensartet, afklaret-og-arbejder-på-mine-fejl følelsesregister og luntende tempo. Jeg har respekt for Isam Bs udfordrende ærinde i at lave en slags mindfulness-pop, men en af genrens største trumfer er netop at være tre minutters krystalliseret eufori, tungsind eller anden følelse sat i fjortende potens. »Lost for Words« er langt fremme i (selv)analysen, men de helt forløsende, ud-af-hovedet popøjeblikke udebliver.

Hvem: Isam B

Hvad: »Lost for Words«, Warner Music Danmark