En salmetunge til jazzen

Salmer og jazz. Det er ikke hver dag, man lige ser eller hører dén konstellation. Og det er da slet ikke hver dag, at hele to udgivelser med nye dansksprogede salmer i jazzregi ser dagens lys. Men det er altså tilfældet, og skulle man have skepsis i den anledning, ja, så bliver den da i høj grad gjort til skamme.

Pianisten og komponisten Mads Granum er en alsidig herre, som er godt forankret i såvel verdslig som religiøs musik, blandt andet som aktiv kirkeorganist. Han har sideløbende med sit nye album udsendt et nodehæfte med egne korsatser og orgelpræludier samt de ti salmer, som albummet rummer.

Mads Granums melodier er baseret på tekster af Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Simon Grotrian, Johannes Johansen, Iben Krogsdal, Johannes Jørgensen, Holger Lissner og Christiane Gammeltoft-Hansen, og resultatet er et par håndfulde meget melodiøse og sangbare salmer.

For den vokale formidling står sangerinden Regitze Glenthøj, der får budskabet ud med stor autoritet. Og hvis man hist og her savner lidt nuancer i hendes stemme, ja, så kan man nyde den fine instrumentale support ved saxofonisten og klarinettisten Mads Hansen, bassisten Thomas Ovesen, trommeslageren Ricco Victor og – ikke mindst – Mads Granum, der både som akkompagnatør og solist tegner sig for et aldeles levende og elegant klaverspil.

Ti nye salmer er også, hvad man får fra sangerinden Janne Mark. Også hun er en erfaren kunstner, blandt andet som kirkesanger, og her står hun selv for alle melodier og tekster.

Aldeles bemærkelsesværdigt er det, at disse salmer, til trods for at de er dansksprogede, nu er blevet udgivet på et agtværdigt internationalt pladeselskab, nemlig det tyske ACT Music.

Kort sagt – hendes kunst kan nydes, uden at man forstår et ord, hvilket helt sikkert må tillægges hendes fine, poetiske og troværdige røst.

Men også her spiller det gode akkompagnement en afgørende rolle. Janne Mark omgiver sig med pianisten Henrik Gunde, bassisten Esben Eyermann, trommeslageren Jesper Uno Kofoed og steelguitaristen Gustaf Ljunggren samt – nok så væsentligt – den norske trompetist Arve Henriksen. Han anlægger – med sit unikke, organiske og følelsesladede spil – den rette stemning og giver en nærmest overjordisk kommentar til salmernes ord og toner.

Selvfølgelig er det heller ikke tosset at forstå, hvad disse salmer handler om.

De lægger sig i god kristen tradition og kredser om lys og mørke, liv og død, tro, håb og kærlighed. Og når ord og toner smelter så smukt sammen, som Janne Mark og Arve Henriksen formår at gøre det, ja, så kan man da næppe andet end at åbne ører og sjæl og overgive sig.

