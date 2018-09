Bent Fabricius-Bjerre har ikke mistet sit nordiske og »fabric'ske« lys. Det belønner vi med fem stjerner

Der er sagt og skrevet uendeligt meget om denne musikkunstner, som snart fylder 94 år, og som ude i den store verden er kendt som Bent Fabric. Og når det nok engang er værd at skrive om ham, er det fordi, han er album-aktuel.

Ganske vist har han ikke bevæget sig ud på nye græsgange, og ordet retrospektiv kommer umiddelbart på bordet. Men så enkelt er det alligevel ikke. Kort sagt – her er et album med en samling klassikere fra Bent Fabricius-Bjerre, men ikke leveret i hverken orginalversion eller progressiv nyfortolkning. Snarere et sted midt imellem.

Historien er, at den herboende norske cellist Live Johansson gerne har villet give den danske komponist en klassisk indpakning, og det gør hun så med sit alsidige og mangestedsnærværende stryger-ensemble, LiveStrings.

Natsværmeri Bent Fabricius-Bjerre LiveStrings

Og hvis man regner med, at det betyder honning for øregangene, så regner man ikke helt forkert. Ja, en og anden vil nok finde musikken for pæn og for uanstødelig, men ret beset får man her en sjælden lejlighed til at dykke ned i det »fabric'ske« musikunivers og nyde dets strofer, klange og egenart.

Komponisten, der ved albummets release-koncert gav sin første offentlige optræden i København i 20 år, kan fortsat varetage det karakteristiske elegante klaverspil, hvilket indledningsvis sker i valsen »En enkelt melodi til dig«. Og den stemningsfyldte tangentleg kan endvidere opleves i »Tænk på et tal« og »Matador« samt – slutteligt – mesterligt melankolsk – i »Blinkende lygter«.

Bent Fabricius-Bjerre

Al musikken er fornemt arrangeret, først og fremmest af nordmanden Øystein Sonstad, og udover pianisten kommer andre gode solister til orde. Således har blokfløjtenisten Michala Petri og accordeonisten Bjarke Mogensen et dansende stævnemøde i »Forelsket i København«, og mens sidstnævnte tilfører den rette bittersødme i »Immigranten«, får Michala Petri i »Duerne flyver« vist, at de let kluntede fugle ikke blot kan få luft under vingerne, men tilmed kvidre så lysteligt.

Mundharmonikaspilleren Mathias Heise er den perfekte solist i den vemodige »Reddors Ballade« og den velgyngende »Ballade på Christianshavn«, og så mødes Bent Fabricius-Bjerre og Live Johansson i den sørgmodige »Mens vi venter«, og her får vi bare cellospil af smukkeste karat.

Bent Fabricius-Bjerre modtog den prestigefyldte HARPA Nordic Composers Award i Cannes i 2017.

Nej, det der med det retrospektive holder ikke helt, idet hele regiet med de klassiske strygere er nyt. Det samme gælder albummets titelmelodi, idet den 93-årige komponist i forbindelse med dette projekt har skrevet »Natsværmeri« til LiveStrings.

Kort sagt – en uropførelse for en klassisk strygekvartet, hvor såvel struktur som melodik bekræfter, at Bent Fabricius-Bjerre fortsat mestrer sit fag og bibeholder sin identitet. Her befinder vi os i det højromantiske univers, hvor gode elementer af tango leder tankerne hen på argentiske mester Astor Piazzolla, uden at det nordiske og »fabric'ske« lys går tabt.

Bent Fabricius-Bjerre & LiveStrings

Natsværmeri

PlantSounds