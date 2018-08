Sporty og punket - hvor er du på vej hen Malene Birger?

By Malene Birger var som altid under modeugen det show, ingen vil går glip af. Her mødte alle op, som har noget at skulle have sagt i modeverdenen - og flere til.

I år foregik showet i Lokomotivværkstedet i Sydhavn, hvor den store hal var godt fyldt op med forventningsfyldte gæster, der taknemmeligt benyttede sig af de mange vifter, der fint lå fordelt til lejligheden. Og igen i år var der ingen skuffede miner. By Malene Birgers kreative chef, Mathilde Torp Mader, der tiltrådte i firmaet i 2017, viste nemlig for anden gang, at hun er den rette på posten i Malene Birgers gamle stol.

Undergrund og 90er-punk

Hun formår ikke bare at vise en kollektion frem, der har de klassiske kendetegn som By Malene Birgers kendte monogram, de store statement-smykker og velsiddende jakkesæt. Hun formår også at forny mærket i en retning, der gør brandet endnu stærkere.

I kollektionen var der for eksempel inspiration fra 90ernes punkede undergrundsstil, der kom til udtryk i hullede kjoler, leggings og trøjer, men på et niveau, der ikke gjorde tøjet usselt at se på. Derudover havde korsettet også fået en vis betydning for kollektionens udtryk. Flere styles havde snøre i livet og ned langs siderne. Der var bl.a. en fin stropkjole, som helt sikkert ikke får lov til at hænge på bøjlerne i butikkerne længe, når den først er landet i det nye år.

Sko med gummibund

Modsat mange af de andre mærker havde kollektionen kun et enkelt print, men det er til gengæld også et print, der fortjener at stå alene. Oprindeligt stammer det fra en tidligere By Malene Birgerkollektion fra 2009, men var i år blevet genskabt i både kjoler og nederdele.

Farverne var holdt i orange, blå, og lemongul samt sort og hvid. Ikke det mest sprælske valg, men det fungerede, ikke mindst fordi de fleste sko var forsynet med en stor gummibund, der gav kollektionen et lidt sporty udtryk og i kombination med de lidt rå styles med punkinspiration, kunne det let tippe over, men det gjorde det ikke. Der var en perfekt balance i sammensætningen.

By Malene Birger har dermed med denne kollektion formået at gøre punk-looket mere voksent og samtidig vist, at alt ikke behøver være blomstret og feminint, hvilket længe har domineret modebilledet. Tiden er klar til noget nyt.