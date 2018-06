Modedesigner sælger sit firma til sydkoreansk investor: De vil lave en Hello Kitty ud af hans design

Den danske tøjdesigner Peter Jensen, der siden 1999 har lavet tøj fra sin base i London, har solgt sit firma til en koreansk investor.

»Vi har arbejdet sammen i Korea i en årrække, og de har spurgt mig flere gange, og jeg har sagt nej, indtil de kom med et tilbud, der var så godt, at jeg ikke synes, vi kunne sige nej. Det passer mig også godt. 18 år er længe i modebranchen, og jeg trænger til at lave noget andet og til at gå ned af en ny vej hver morgen. Jeg trænger til at prøve noget andet.«

Det er det sydkoreanske firmas plan, at de fremover ikke skal lave tøj til voksne, som Peter Jensen har gjort med sine damekollektioner siden 1999 og herrekollektioner siden 2001, men børnetøj. Og så vil firmaet videreudvikle den kanin, som Peter Jensen har brugt som illustration i årevis.

»De vil bruge den til alt muligt, viskelædere og blyanter og alle mulige andre ting,« siger Peter Jensen med et grin i telefonen fra London:

»De vil lave en Hello Kitty med den, kan man vel godt sige.«

Som en del af aftalen har han og hans team designet fem venner til kaninen, som skal indgå i det sydkoreanske univers.

Der er allerede åbnet to butikker i Sydkorea, en i Pusan og en i Seoul, og der er tre mere i Seoul undervejs.

Peter Jensen selv skal til Atlanta, hvor han skal være »Associate Chair of Fashion« på Savannah College of Art and Design. Han begynder 1. august.

Jobbet fik han tilbudt for et års tid siden, da der lå en mail i hans postkasse.

»Det lød så fornemt, at jeg først troede, det var spam, men jeg tænkte, at jeg ville svare, for hvis nu det var noget. Det var det så. Det har faktisk passet helt perfekt, fordi det gav mig en deadline for at sælge firmaet. Så vidste jeg, hvornår det kunne være.«

Han har været til syv interviews, før han blev fløjet til Atlanta.

»Jeg glæder mig virkelig meget til at lære de studerende noget og til at give min erfaring videre.«

Peter Jensen er uddannet både på Danmarks Designskole og på Central Saint Martins i London, hvorfra han blev færdig i 1999. Han etablerede umiddelbart derefter sit firma, hvor han hver sæson har lavet kollektioner inspireret af en muse. Det har både været kvinder, som Peter Jensen har mødt og kendt, som hans tante Jytte, der i en årrække boede på Grønland og kvinder, som for længst var døde, men som han beundrede f.eks. Gertrude Stein og nulevende personer som skøjteløberen Tonia Harding. Han var den første modtager af Magasin Fondens modepris og har formentlig derfor også doneret en række outfits til Magasins Museum.

Peter Jensen har i forbindelse med salget af sit firmaet doneret sit arkiv til modemuseer i Danmark og England, blandt andet til Victoria and Albert Museum i London, hvor han tidligere har haft en særudstilling.

Han har doneret kollektionen 'Jytte', der var inspireret af Grønland, til Designmuseum Danmark. Kollektionen vakte, da den blev vist frem, stor opsigt - og nogen vrede i Grønland, fordi Peter Jensen blandt andet brugte den traditionelle form for grønlandsk perlebroderi.

Peter Jensen flytter fra London sidst i juli. Han glæder sig til sit nye liv:

»Jeg trænger til at lave noget andet end kollektion efter kollektion. På den her måde kan jeg lave mindre projekter. Og vi fik endda nogle penge med ud. Det er en meget lykkelig historie.«