Kan Mumi redde børn?

Den finske Mumitrold er hoppet i hættetrøjen til fordel for Red Barnet i et samarbejde med Wood Wood, der skal appellere til en de yngre cool kids og købestærke modemødre. Men kan endnu en t-shirt virkelig redde liv?

»En enkelt T-shirt kan naturligvis ikke redde et barn, men samarbejder med virksomheder, herunder modevirksomheder, hjælper os med at til at sikre udsatte børn en bedre barndom. For der er desværre masser af udækkede behov hos udsatte børn i Danmark og ude i verden, der ikke er sexede at støtte i traditionel forstand. Skrøbelige lande i Vestafrika, der ikke har nogen donorers bevågenhed. Her kan vi bidrage med sundhedshjælp og mad, fordi pengene i den her type samarbejder ikke er øremærkede til en enkelt sag. Eller i Danmark hvor vi kan lave sommerlejre for udsatte børn, hvis forældre ikke råd til at holde ferie med dem,« siger Generalsekretær i Red Barnet, Jonas Keiding Lindholm.

Samarbejdet med Wood Wood er bare et i rækken af mange samarbejder, som Red Barnet har haft med danske modemærker. Er det udtryk for en overordnet tendens i tiden, at vi danskere helst vil støtte velgørenhed, hvis vi samtidig kan vise vores storsind, ved at gå i tøj med let afkodelige samaritaner signaler? »Den præmis køber jeg ikke. Vi har mange brede samarbejder, og vi laver masser af traditionel fundraising, hvor vi går på gaden og rekrutterer nye støttemedlemmer,« siger Jonas Keiding Lindholm. »Men vi er jo optagede af hele Danmark engagerer sig i børnesagen. Derfor prøver vi hele tiden at ramme nye grupper af danskere, der kan bidrage til vores arbejde.

Vi kan se, at at de danskere, der er mest tilbøjelige til at give, ikke nødvendigvis er de samme, der køber tøj hos Wood Wood og Vibskov, som vi også har samarbejdet med. Wood Wood ligger lige nu i toppen blandt danske modebrands, og de når ud til et publikum, vi ikke har fat i i forvejen. Når to internationalt anerkendte brands som Wood Wood og Mumi går ud og laver et mode-statement til fordel for os, så sikrer det både et vigtigt økonomisk bidrag, men det også løfter anerkendelsen af vores brand. Min oplevelse er, at de fleste danskere gerne vil bakke op om børnesagen, men for nogen er vejen til støtten længere eller anderledes. Særligt for de yngre. Der hjælper det, hvis vi kommer det i en pakke, hvor man ser godt ud, mens man støtter.«

Det bliver aldrig barnligt at støtte en god sag

»Vi vil give børnene barndommen tilbage«

Red Barnets mission er at hjælpe udsatte børn med at få et stærkere fundament for livet. Det handler om basal tryghed, trivsel og skolegang, men også om en barndomsoplevelse med glæde, fantasi og minder. Også for de børn der lever med krig, vold eller er i dyb krise. Og her er Mumi et god fantasiven at aktivere. »Tove Janssons historier om Mumi og livet i og uden for Mumidalen handler jo om væsener, der har brug for opmærksomhed og trøst, at blive set og hørt. De søger fælleskabet, tager på rejse sammen og drager omsorg for hinanden.

De viser alt det krøllede og eventyrlige ved barndommen, men også skyggesiderne som alle kender i børnelivet. Børn har altid et kæmpe potentiale, for at finde på, lege og skabe glæde. Også når de er i dyb krise. Red Barnets filosofi handler om at gøre børn i krise robuste og give dem barndommen tilbage ved at styrke legen og samværet med andre børn. Her kan Mumitroldens genkendelighed være med at til at røre noget i os alle sammen. Mumi er ikke highbrow, smart eller moderigtig. Figurerne er skæve og sjove. De passer ind i alle børneliv.«

Jeg ved ikke om Mumi er cool, men hele Tove Janssons galleri af fantasiskabninger kan noget andet, end dem vi møder i andre børneuniverser. I Mumidalen er det ikke lyst og lyserødt det hele Brian SS Jensen, desginer hos Wood Wood

Mumi er ikke cool - han er kantet

Men hvorfor vil et brand som Wood Wood, der normalt flekser muskler med tunge street wear drenge som Nike og Adidas, Reebok og Vans hoppe på børnebiblioteket for at finde deres stilikoner? Er det et symptom på en større tendens, hvor vi midt i tidens uoverskuelige mode- og mediestrøm søger tilbage til børneværelsets idoler? » Jeg tror at alle os, der læser højt for vores børn, selv nyder at give os hen til Mumitroldene, og de barndomsminder, som de vækker. Når alt omkring os går hurtigere og hurtigere, søger vi tilbage til noget, der er konstant. I udgangspunktet har street wear og Mumitroldene jo intet med hinanden at gøre; men det er jo det, der er sjovt. Vi har arbejdet med store internationale brands. Nu virkede det rigtigt at gå i en helt anden retning, når samarbejdet var med Red Barnet, og målgruppen inkluderer børn,« siger Brian SS Jensen, der er partner & designer i Wood Wood.

Betyder det at Mumi er blevet cool? »Jeg ved ikke om Mumi er cool, men hele Tove Janssons galleri af fantasiskabninger kan noget andet, end dem vi møder i andre børneuniverser. I Mumidalen er det ikke lyst og lyserødt det hele. Her er der også plads til mørke og melankoli. Lille My, Snork Frøkenen og Mumitrolden er jo fejlbarlige. De bliver sure, skændes og finder sammen igen. Universet blander fantasi og eventyr, med den realisme børnelivet også indholder. Og som måske gør, at nostalgien og kærligheden til Mumi universet bliver hos os, når vi bliver voksne.«