Gun-Britt har haft sin egen frisørsalon siden halvfjerdserne. I dag er hun 68, og kvinden, der gjorde det moderne at have gråt hår, mener selv, at hun har holdt så længe i branchen, fordi modstand provokerer hende – og fordi hun kan se bag folks udseende og ind sjælen. I morgen udkommer hendes bog »40 år med hår«, og hvis man tror, at frisuren ikke har en betydning, kan man bare se i spejlet.