Dansk succesdesigner stod bag noget af kronprinsesse Marys favorittøj: Nu stopper hun

Julie Fagerholt træder i dag tilbage som designer for Heartmade.

Det skriver hun i en kortfattet pressemeddelelse, hvor det blot hedder:

»Jeg har besluttet mig for at træde tilbage som designer i Heartmade og opsagt min stilling d.d. for i fremtiden at have muligheden for at kunne gå ind i andre projekter.«

Julie Fagerholt har været designer for mærket siden 1998, hvor det blev etableret som et eksklusivt skræddersyet mærke.

I 2000 blev Heartmade til en ready to wear-kollektion, solgt både gennem mærkets egen lille butik i Pilestræde og gennem forhandlere i ind- og udland.

Mærket blev især kendt i offentligheden, da Kronprinsens australske kæreste blev spottet i mærket, umiddelbart efter at hun var ankommet til København, og da Mary Donaldson blev til kronprinsesse Mary, fortsatte hun med at gå i Heartmade.

Det er endnu ikke klart, hvem der fremover skal designe Heartmade.

Julie Fagerholts yngste datter, Bex, har de seneste år designet en underlinje til Heartmade, Tagged by Bex.

Om den fortsætter, vides heller ikke.