Ugens vintest: Drop Bourgogne!

Når almindelig, generisk AOC Bourgogne efterhånden koster omkring 200 kr. per flaske, mens man må ryste op med 400-500 kr. for en hæderlig kommunevin fra Bourgogne, er det på tide at søge andre græsgange. Og faktisk har vi to gode alternativer til rød Bourgogne denne uge. Den første ligger til højrebenet, eftersom det er en pinot noir fra nabodistriktet Alsace.

For 20 år siden var der meget langt mellem de gode pinot’er fra Alsace, som kunne rivalisere bourgogne, men efterhånden som bønderne i dette udprægede hvidvinsdistrikt har lært sig at lave rødvin, støder man jævnligt på attraktive pinot’er herfra . Ikke mindst i den mere lette, lyse og charmerende stil.

Det gælder i hvert fald den 2017’er, vi har i spil denne uge fra Louis Maurer. 2017 er en årgang, som tegner uhyre lovende med en sexet, umiddelbar frugt, og så smager vinen med sit indslag af peber som om den er gæret i hele klaser - altså inklusive stilke, hvilket jeg foretrækker.

Jeg gætter også på, at ugens andet bourgogne-alternativ, lavet af producenten Malinga i Kamptal i Østrig, er gæret med stilkene. Der er dog ikke tale om pinot noir, men om den lokale zweigelt drue, som er en krydsning af blaufränkish og st-laurent. Profilen er dog meget burgundisk med en blød og bærret supersaftig frugt.

0-60 kr.:

Prosecco Extra dry, Montelvini

Veneto, Italien NV

★★★☆☆☆

Typisk prosecco. Meget ung, æblet og frugtig med næsten syntetiske noter. Ganske sukret og let mund, men ikke uden syre.

Føtex

2 fl. for 120 kr.

Tempranillo crianza, Finca Antigua

La Mancha, Spanien 2015

★★★★☆☆

Mørk og varm, men ikke jammy frugt uden for meget træ. Pænt saftig mund med både syre og tannin.

HJ Hansen/ Vinspecialisten

60 kr. v 6 fl.

Bicicleta cabernet, Cono Sur

Valle Central, Chile 2017

★★★★☆☆

Mørk ribena-agtig solbærfrugt med lakrids og et animalsk strejf. Pæn saftighed i munden.

Meny

55 kr. v 2 fl.

Montepulciano d’Abruzzo, Angelo

Abruzzo, Italien 2017

★★★☆☆☆

Varm, mørk og krydret frugt med bl.a. peber. Munden byder på en del saft og kraft.

Erik Sørensen

60 kr. v 6 fl.

61-100 kr.

Riesling tradition, Mittnacht-Klack

Alsace, Frankrig 2014

★★★☆☆☆

Fedmefuld riesling med en del kulør, rig frugt (gule stenfrugter og æble) og ristet sesam. Begrænset mineralitet, men god frisk syre. Tre og en halv stjerne.

Domaine Brandis

89 kr.

Vine dried shiraz, Sidney Wilcox

South Australia, Australien

★★★☆☆☆

Meget typisk shiraz med mørk og jammy brombærfrugt med masser af lakrids, eukalyptus, peber og chokolade. Særdeles sødmefuld og saftig mund med markant vægt og hed finish, 15,5% !

Irma

2 fl. for 159 kr.

Haut-Médoc, Château la Tonnelle

Bordeaux, Frankrig 2016

★★★☆☆☆

Meget mørk bordeaux, fuldstændig domineret af ristet sødme fra brutal fadlagring i form af noter af bl.a. karamel, kaffe og valnødder.

Philipson Wine

80 kr. v 12 fl.

Médoc, Château le Temple

Bordeaux, Frankrig 2015

★★★★☆☆

Relativt lys og luftig for årgang 2015. Moden letkrydret solbær-brombærfrugt og behersket træ. Fint åben og nem at drikke nu. Fire og en halv stjerne.

Køge Vinhandel

97 kr. v 12 fl.

101 kr. –

Vouvray brut, Bernard Fouquet

Loire, Frankrig NV

★★★★☆☆

Relativt enkel næse med stødt æble og æblegrød. Sprød, frisk og pænt tør mund. Som en god crémant.

Løgismose

107,50 kr. v 6 fl.

Pinot Noir, Louis Maurer

Alsace, Frankrig 2017

★★★★★☆

Særdeles burgundisk pinot fra Alsace med sexet 2017-frugt inklusive skovbær, underskov, violer, fløjl og et tydeligt pebret indslag af stilke. Blød, let og supersaftig. Køb den i stedet for bourgogne.

Grapeshop.dk

180 kr. v 6 fl.

Zweigelt, Malinga

Kamptal, Østrig 2016

★★★★★☆

Burgundisk profil med skovbær, nødder og et drys peber. Utrolig ren, blød og ubesmittet frugt. Let, frisk og supersaftig mund.

Clément Vin

129 kr.

Chianti Classico gran selezione, Capanelle

Toscana, Italien 2013

★★★★★☆

Flot åben og udviklet chianti placeret et sted midt mellem modernitet og klassicisme: Her er blød blåbærfrugt, men balsamiske noter af tobak og cedertræ. I det hele taget flot kompleksitet: Tørret frugt, stald og lakrids. Fin længde og velafrundede tanniner i munden.

Victoria Vine

350 kr.