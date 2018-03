Syv forslag til gæstemad i påsken

Klassisk dansk påskefrokost

Restaurant Palægade er stærk på det klassiske danske smørrebrød. Deres bud på en påskefrokost til at lave hjemme i Berlingske-læserens køkken er smørrebrød med et »påsketwist«: Kryddersild på kartoffel med purløgscreme, røget laks med spinat og sprødt æg, lammefrikadeller med rabarber og en lækker hjemmelavet rullepølse.

Efter smørrebrødet passer det fint med en æblegrød »de luxe« lavet af de sidste vinteræbler, med karamelflager, krystalliseret hvid chokolade og flødeskum.

Læs også Sådan laver du selv den lækreste påskefrokost som på Restaurant Palægade

Sådan pocherer du det perfekte æg til »Skidne Æg«

Navnet er ikke appetitligt, men pocherede æg i sennepssovs er den perfekte ret til et påskefrokostbord. Her er kokken Jan Friis-Mikkelsens anvisning på at lave det perfekte pocherede æg, der hverken flosser eller flyder ud i vandet. De kan endda laves på forhånd og varmes op.

Læs også De skide æg

Syv slags kål - hvis vi tæller det hele med

Skærtorsdag spiser man traditionelt en suppe med »syv slags kål« eller i nogen egne »ni slags kål«. På Frilandsmuseet kan du i påskedagene hører mere om de gamle køkkentraditioner op til påske.

Selvom kålen ofte var det eneste grønne, der dengang før fryser og flyvemaskiner var tilbage at spise, når påsken faldt tidligt, skal »kål« forstås bredt som grøntsager, så du kan også lave en mere moderne grøntsagssuppe og holde traditionen i hævd. Lav den efter Nanna Simonsens lækre opskrift, hvor suppen efterfølges af skindstegt torsk med ovnfritter.

Læs også Grøntsagssuppe med brød og skindstegt torsk med ovnfritter

Påsken er både røget og saltet

Prøv at bruge en delikat røget torsk i stedet for det sædvanlige laks eller hellefisk på påskebordet. I det nordlige Europa har vi en lang tradition for saltet og koldrøget kød, men i dag ser man oftest, at opskrifter bruger lufttørret kød, som ikke er røget. Nanna Simonsens bud på en påskefrokost har både røget rød - fx. dyrekølle, skinke eller lammekølle - med en grov remoulade, og røget torsk med vagtelæggesalat og brøndkarse.

Læs også Påskefrokost: Røget torsk og fransk kartoffelquiche

Lammebryst, påskesalat og smilende vagtelæg.

De nye lam skal også mærke, at det er påske. Her er en hel menu til påskefrokosten eller påskemiddagen med fine vagtelæg, bagt lammebryst, påskesalat af mange slags grønt og til slut nogle små, appetitlige citronlagkager. Der er også tip til passende drikkevarer.

Læs også Weekendmad: Bagt lammebryst, påskesalat og små lagkager med citroncreme

Lammebryst a la Noma (classic)

Påskens tradition for lammekød og frisk vårgrønt kombineres her i en ukompliceret opskrift med lammebryst og ramsløg, hvor det fede fra lammet og det syrlige fra urterne mødes i en ret, som er skabt af Noma-kok Torsten Vildgaard.

Læs også Gourmet: Lam a la Noma

Og den lette løsning

Det er ikke vejr til at sanke urter og det bliver ikke vejr til at sidde i haven og spise påskefrokost, så den helt nemme løsning er at spise ude. AOK har et bud på et spændende sted at spise påskemiddagen på toppen af København.