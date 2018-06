Søren Frank: Noma og efterkommere har sat sig på Byens Bedste

Det er måske ikke den største overraskelse, at der står Noma på dette års Byens Bedste pris i kategorien for gourmetrestauranter. Den længe ventede åbning af det nye Noma 2.0 i det gamle Søminedepot på Refshalevej i februar fik store internationale medier som New York Times, Washington Post, The Guardian m.fl til at myldre til København for at begejstrede anmelde det, som i dag uomtvisteligt er verdens mest indflydelsesrige restaurant.

Jeg noterede mig også, at samtlige danske madanmeldere var på pletten – det er en sjældenhed, efterhånden som Noma er blevet en international restaurant med 40.000 gæster på ventelisten.

Med den brede og begejstrede danske dækning af åbningen af det nye Noma føltes det lidt som om, den verdenskendte restaurant var vendt tilbage til Danmark. Alene beliggenheden på Christianshavns voldanlæg med vand til begge sider og Christiania som nabo er i hvert fald lidt af en københavnerbegivenhed.

Nomas efterkommere

Faktisk sætter Noma i dag i endnu højere grad sit præg på byen gennem de mange afhoppere fra hele verden, som efter udtjent værnepligt har forladt moderskibet for selv at prøve kræfter med København.

En af dem er Rosio Sanchez, som i sin tid har været både dessertchef og en del af René Redzepis elitetropper i testkøkkenet, hvor alle Nomas nye retter bliver udviklet. Rosio forlod Noma for et par år siden for at følge sine mexicanske rødder: I første omgang med taco outlets’ene Hija de Sanchez og siden december med den bistroagtige restaurant Sanchez.

Det er Rosios ambition, at Sanchez skal være Europas bedste mexicanske restaurant, og vi kan foreløbig konstatere, at Sanchez’ autentisk smagende, men også ofte nytænkte mexikanske køkken har fået en fortjent AOK-pris som Byens Bedste Nye Restaurant.

Et andet eksempel på Noma-knopskydning er Juno the Bakery, som tager årets AOK-pris for Byens Bedste Bageri. Bag Juno, som åbnede i november, står svenske Emil Glaser, der har arbejdet seks år som kok på Noma, før han besluttede sig for åbne det ultimative bageri i Århusgade på Østerbro. Juno er lynhurtigt blevet det, mig bekendt, første bageri i byen, som har kø helt ud på fortovet hver dag fra morgen til aften.

Burgeren, der altid er udsolgt

Af vindere udenfor Noma-land, som jeg selv kan finde på at frekventere, skal nævnes Gasoline Grill, som bestemt laver Byens Bedste Burger - ren og saftig - hvis man ellers kan nå frem, før der er udsolgt.

Når tørsten melder sig, kan man passende søge i pit på Byens Bedste Ølbar, Brus, som er en del af To Øl-folkets ambitiøse brew pub med mikrobryggeri, bar, restaurant og butik på Nørrebro.

Det sker også jævnligt, at jeg - nu igen, som dengang jeg var i starten af 20’erne – lægger vejen fordi Byens Bedste Cocktailbar, efter at folket bag Ruby Bar har overtaget gode gamle Brønnum.

Gode drikke finder man også på Byens Bedste På Budget, Jah Izakaya, som er designeren mm. Jonas Hartz’ fine bud på en japansk gastropub: Jah serverer lækre småretter, som skylles ned med forskellige spændende sake’r, øl eller endda vin fra det lille, men dejlige kort.