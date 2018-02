Fra to til fire stjerner: Disse økologiske appelsiner skal du købe

Navelina, Italien

Dyrket og pakket af: Azienda Agricola Il Biviere, Sicilien

Købt i Fakta, »365 Økologi«

Pris: 1,5 kg for 22 kr. Kilopris: 14,67 kr.

★★★★☆☆

Nanna Simonsen: »Den har en god smag og fin aroma. Der er balance mellem sødme og syre. Det er ikke så stor en appelsin, men den er dejlig. Jeg glæder mig hvert år til appelsinsæsonen og nyder en appelsin næsten hver aften efter middagen. Mens jeg piller en appelsin, er jeg altid spændt på, om den lever op til forventningerne. Det gør den her, uden at jeg ligefrem falder i svime, men det er en af mine favoritter i udvalget.«

Søren Frank: »Ja, den smager godt, selv om jeg faktisk synes, at min smager mere af mandarin end af appelsin. Den hælder lidt til det syrlige, så jeg er nok lidt mindre tilfreds med den syrligsøde balance, end du er. Jeg ville ønske, at den havde været lidt større, så jeg havde fået en oplevelse af endnu mere juicyness.«

Dommerne Nanna Simonsen: Gastronom, kogebogsforfatter og madskribent. Søren Frank: Berlingskes mad- og vinredaktør

Navel-Late, Spanien

Kommer fra: kooperativet Cofrudeca, Valencia

Købt i Aldi, »Økolivet«

Pris: 1 kg for 12 kr. Kilopris: 12 kr.

★★★☆☆☆

Nanna Simonsen: »Min har en bitter og for tynd smag. Den er for vandet, og jeg synes, den har en underlig smag, som jeg bedst kan beskrive som en smag af noget, der er på kanten til at blive fordærvet. Ikke dermed sagt, at jeg tror, den er fordærvet. Jeg ville ikke smide den i skraldespanden, men jeg har bestemt smagt bedre appelsiner.«

Søren Frank: »Den er meget saftig, og ja, måske også lidt vandet. Jeg synes ikke, den er dårlig, og jeg får heller ikke associationer til fordærvet. Men jeg vil sige, at den er lidt anderledes i smagen end de øvrige i udvalget. Jeg synes, at smagen trækker over mod noget grapeagtigt. Den er også meget lys. I modsætning til udvalgets øvrige appelsiner, der alle er »rigtigt« orange, er den her gul.«

Navel, Italien

Producent: Valle Rita, Puglia

Købt i: Føtex Food, »Levevis«

Pris: 1,5 kg for 18 kr. Kilopris: 12 kr.

★★★☆☆☆

Nanna Simonsen: »Den her har også en bitter eftersmag. Den er ret sød, og der er saft i den, men jeg fornemmer mange membraner, mange fibre, og det betyder, at jeg oplever en lille tørhed. Jeg skal tygge lige så meget, som jeg skal synke saft. Jeg synes ikke, den er så saftig, som en appelsin kan være, og smagen er ikke så intens. Jeg vil sige det samme, som jeg sagde om den forrige: Jeg ville ikke smide den ud, men jeg har smagt bedre.«

Søren Frank: »Min er også meget fast i strukturen, uden at jeg vil betegne det som tørhed. Der er bid i den, og der er rimelig god harmoni mellem sødme og syre. Den har meget godt med smag og er ikke bare en vandbombe. Jeg spiser appelsin i min yoghurt om morgenen, og det ville ikke være en katastrofe, hvis det var den her, men ligesom dig har jeg også smagt bedre appelsiner.«

Sådan gjorde vi Testen var en blindsmagning af økologiske appelsiner købt og smagt i uge 6, 2018. Dommerne pillede eller fileterede appelsiner fra fem forskellige producenter. Frugterne blev bedømt på saftighed, balance mellem syre og sødme, og på om de havde en aromatisk »appelsinsmag«. Bedømmelserne er givet efter dommernes personlige mening og smag. Appelsinerne fik tildelt stjerner mellem 1 og 6, hvor 6 er bedst. Karaktererne her på siderne er afrundede gennemsnit af de to dommeres karakterer, som de gav på baggrund af at have smagt hver deres appelsin fra samme net. Selv om appelsinerne i et net kan komme fra samme producent eller appelsinplantage, kan der være forskel på dem. Efter at have fundet en testvinder fik dommerne oplyst priserne og kårede de appelsiner, de fandt Bedst til prisen.

Navelina, Spanien

Dyrket og pakket af: Rio Tinto Citricos, Sydspanien

Købt i: SuperBrugsen, »Änglamark«

Pris: 1,5 kg for 24 kr. Kilopris: 16 kr.

Bedst til prisen

★★★★☆☆

Nanna Simonsen: »Den er meget saftig, og her oplever jeg ingen bitter eftersmag. Den har en fin smag, en fin parfumeret smag, som varer ved, og den er meget sød. Jeg synes, at den har en god balance mellem det syrlige og det søde. Ligesom den første er den her en god og dejlig appelsin. Endda nok lidt mere dejlig, fordi den er så saftig. Den må nok blive testvinder.«

Søren Frank: »Den er super saftig, nærmest drivende saftig – og er meget sød. Jeg synes også, smagen er fin, selv om den er lidt svagere end smagen i de øvrige appelsiner. Men sødme og syre er i god harmoni, og det er et stort plus, at den er så saftig. Det er en god appelsin. Vi er ude i decimalerne, men jeg er enig i, at vi her har vores testvinder.«

Navel, Italien

Pakket af: Az. Agr. Failla Concetta

Købt i: Rema 1000, »Meget mere økologi«

Pris: 1 kg for 12 kr. Kilopris: 12 kr.

★★☆☆☆☆

Nanna Simonsen: »Den er noget bleg, og jeg synes, smagen er lidt tynd. Jeg synes, den er for vandet og ikke helt så saftig som flere af de andre. Jeg vil betegne den som moderat saftig. Igen synes jeg, at jeg finder en lidt bitter eftersmag. Det er ikke en dårlig appelsin, men en kedelig appelsin.«

Søren Frank: »Jeg er nogenlunde enig, bortset fra at min ikke er så bleg. Den er pænt orange. Jeg synes, at den her er den mest syrlige af dem alle sammen. Syrligheden er lidt barsk. Det er dog slet ikke så galt, at jeg ikke ville spise resten af appelsinerne i nettet, men jeg ville nok købe en anden slags næste gang.«