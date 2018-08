Undgå at sommerdellerne sætter sig permanent

København. Det er for mange velkendt, at der med sommerferien følger nogle ekstra kilo på sidebenene, da man bare har givet los og hygget sig med vin, is og rigelige mængder mad.

Vil man gerne af med de ekstra kilo, nu hvor bukserne strammer efter ferien, så er det vigtigt at komme tilbage til hverdagens rutiner med sund mad og mindre forkælelse samt at dyrke motion, siger Martin Kreutzer, der er ernærings- og træningsekspert.

- Det er vigtigt at finde hurtigst muligt tilbage i motionsrutinerne, så der ikke går måneder, inden man kommer i gang. Man skal lige have genaktiveret sig selv, siger han.

Og det kan faktisk kun gå for langsomt, ellers risikerer man, at et nyt festorgie af mad og kalorier løber én over ende.

- Nu har man fire måneder til at rette op, inden det bliver jul, og man tager de næste kilo på, så man skal for alt i verden ikke være bagud på sit projekt, når julen kommer, for så er man først inde i den negative spiral, siger Martin Kreutzer.

Til gengæld skal træningen absolut ikke tages ud i ekstremerne. Læg blødt ud, det er den eneste måde at få succes, anbefaler ernærings- og træningsekspert Birgitte Nymann.

- Hvis man ikke er vant til at træne eller har holdt pause hele sommeren, så er det rigtig godt at begynde med at gå sig nogle ture. For kaster man sig ud i at løbe, så kan man ikke løbe særlig langt, før man er helt flad og smadret. Men man kan gå ret langt, siger Birgitte Nymann.

Gåturene vil sætte gang i cirkulationen og forbrændingen i kroppen.

- Vil man sætte ekstra ind, så kan man gå en halv til en hel time hver dag. Det vil ikke være at overtræne kroppen. Og det fantastiske ved gåture af den længde er, at det ikke fremmer appetitten, som megen anden træning gør, siger hun.

Forskning viser også, at man kan gå sig slank. Professor fra Københavns Universitet Bente Klarlund Pedersen skriver i en ny bog om at gå sig sund, slank og klog, at gåture er et meget effektivt skridt til vægttab.

Tager man trappen hver dag, så taber man tre-fire kilo på et år, og går man en time om dagen, så taber man fem-ti kilo på et halvt år.

Har man svært ved at gå, kan cykelture ifølge Birgitte Nymann være et godt alternativ. Og så minder hun om, at en effektiv vej til vægttab er at kombinere motionstræning med styrketræning.

- Mange laver den fejl, at de går i gang med at løbe, løbe, løbe eller gå til spinning fem gange om ugen, men glemmer styrketræningen.

- Men får man kombineret styrketræning med motionstræningen, så får man lettere ved at holde formen, figuren og forbrændingen samt at holde det langvarige vægttab, siger hun.

/ritzau fokus/