Havkatten lever i kystnære farvande i et bælte fra Nordøstamerika over Sydgrønland til det meste af Europa. Det er en langstrakt fisk med kraftigt skind og et noget bistert hoved fuld af fæle tænder. Hoved og skind er som regel fjernet hos fiskehandleren. Tilbage er fint og fast fiskekød med meget lækker smag, for havkatte lever bl.a. af muslinger og krabber. Havkat sælges undertiden som »koteletfisk«.

Færdig fiskefond kan købes i en del fiskeforretninger. Hønsefond kan bruges i stedet. Bouillon på fiskebouillonterninger smager kemisk og kan ikke anbefales.

Flåede tomater fra dåse kan være glimrende i sammenkogte retter, til tomatsauce m.m. Men til retter som dagens grøntsagsfrikassé er friskflåede tomater bedst.

Danskfremstillede digestives smager generelt kedeligt og tørt af mel. Selv når de blandes med smør og bages til en kagebund, smages det. Vælg importerede: belgiske, franske, engelske eller hollandske smager alle helt fint.

Det er højsæson for rabarber. Hvis du har dem i haven, så brug endelig løs, inden de bliver for store og blege. Træk stilkene forsigtigt, men håndfast og sørg for, at »skoen« (den lyserøde bladskede) kommer med. Med solvarme og vand nok vil nye skud vokse ud hele sommeren.

Desserter med husblas bør ikke fornemmes som noget, der kan tygges som vingummi, de skal »smelte« i munden. Gør de ikke det, er der brugt for meget husblas. Både friskostcreme og rabarbergelé i dagens dessert er tilberedt med meget lidt husblas.