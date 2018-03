Se dig for og spar mange penge på ny grill

København. Der begynder så småt at være forår i luften, og snart bliver det fulgt af duften af årets første sprøde grillpølser på terrassen.

Hvis den gamle grill har udtjent sin værnepligt, så kan der være mange penge at spare ved at se sig for, når man kaster sig ud i at købe ny grill.

Den samme grill kan nemlig have vidt forskellig pris, afhængig af hvor du handler. Ser man på de ti grill, der er mest populære på Pricerunner, så er der i gennemsnit 29 procent at spare ved at købe den det billigste frem for det dyreste sted, viser en analyse fra sammenligningssiden.

- Vores anbefaling til forbrugerne er klart, at de bruger tid på at undersøge markedet, før de handler. Både i forhold til hvilken grill de skal købe og især i forhold til prisen, siger Martin Andersen, direktør hos Pricerunner, og tilføjer:

- Det er for surt at betale op imod dobbelt op på prisen, fordi man glemte at sammenligne, inden man handlede.

Den procentvis største besparelse finder man på bordgrillen OBH Nordica OptiGrill+ XL GO722D. Det dyreste sted koster modellen 2548 kroner, mens den det billigste sted kan findes til 1231 kroner. Det er en besparelse på 52 procent.

Johnny Larsen er grilleksperten bag siden grillguru.dk, og han råder til først at gøre sig klart, hvilket behov man egentlig har, før man bare køber den første og bedste grill.

- Det, man skal gøre sig af overvejelser, er, hvad man skal bruge den til. Skal det være et supplement, til en man bruger i forvejen, og hvilken type mad vil man gerne lave på den, siger Johnny Larsen.

Gasgrillen har virkelig gået sin sejrsgang de senere år, og er blevet en fast bestanddel på mange terrasser. Den type fylder derfor også godt blandt de mest søgte modeller på Pricerunner.

Og kigger man efter den største besparelse i kroner og øre blandt de mest populære grill, er det på gasgrillen Weber Spirit Original E-310 Gasgrill, at der er mest at hente. Det billigste sted kan den købes til 3928 kroner, og det er 2970 kroner billigere end analysens dyreste sted.

Der er dog både fordele og ulemper ved at vælge en gasgrill, fortæller grillmester Johnny Larsen.

- Folk har fundet ud af, at når man køber en gasgrill, så får man nemheden, det er enkelt og hurtigt. Problemet er bare, at mange synes, de mangler smagen af at grille, fortæller Johnny Larsen og fortsætter:

- Så vi nørder er begyndt at køre med træpillegriller, hvor du afbrænder naturligt træ. Her får du bålfornemmelsen, men kombineret med elektronikken, der giver dig nemheden fra gasgrillen. Du kan følge den på din smartphone og skrue op og ned for den der. Det er det allernyeste, siger Johnny Larsen.

