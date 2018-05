Rosérundfart og ny park: Stem på Byens Bedste urbane initiativ

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal kåres til Byens Bedste 2018. Afgiv din stemme her.

København har de seneste år fået en række nye badezoner.

Badezonerne

Flere steder i byen

Byens havnebade har længe været en favorit hos opkogte københavnere i sommervarmen. Det er heller ikke et sjældent syn, at folk blot hopper i vandet de steder, de lyster. Men de seneste år har Kommunen udvidet badeområderne med nye badezoner, så der nu er endnu flere muligheder for at hoppe en tur i havnen. Og hvor er det dog skønt, at vi kan bade i rent havvand inde midt i storbyen. De københavnske badezoner fik i sommeren 2017 en ny ven, da der blev indført en badezone i det nye Nordhavn ved Sandkaj.

Hey Captain har nyfortolket den klassiske havnerundfart.

Hey Captain

Kvæsthusbroen 1, 1252 København K

På AOK er vi vilde med folk, der tænker ud af boksen. Hos Hey Captain har de nyfortolket den klassiske kanalrundfart, så man kan opleve København på en ny og anderledes måde. Her kan man få en intim rundtur i havnen, hvor det blot er dig og dine venner. Her er ingen metervarer med fortællinger på tre sprog på repeat og billedknipsende turister. Man bestemmer selv, om man ønsker historier, eller om man blot vil sejles rundt i havnen. Og hvad der ikke gør det værre, er, at der er rosé i glasset som en del af turen.

Sund Naturpark ligger op ad det nye Mærsk Tårnet på Nørrebro.

Sund Naturpark

Blegdamsvej 3b, 2200 København N

Parken ligger som en naturlig forlængelse af det nye Mærsk Tårnet, som er en del af Københavns Universitet. Her er bygningens tage integreret i det grønne byrum. Parken og det grønne miljø har en meget vigtig funktion. Parken er designet til at kunne rumme og håndtere massive vandmængder fra f.eks. skybrud, og parken vil være medvirkende til, at bygninger og veje ikke bliver oversvømmet. Det er byudvikling og tanker som dette, der skal gøre vores by bæredygtig og ruste den til fremtiden.

CPH Village

Refshalevej 169G, 1432 København K

Man må tænke alternativt, hvis man som studerende skal bo under ordentlige forhold i København. Der skal tænkes ud af boksen og ind i containeren, og det har man gjort hos CPH Village. Her har man skabt studieboliger i containere. Hver studiebolig er 20 kvadratmeter stor, og hver studerende skal dele bad, toilet og entré med en anden studerende. Prisen er 3.850 kroner om måneden. En fin idé i en by med vokseværk og med høje huslejepriser.

Copenhagen Surf School

Jollevej 8, 2300 København S

Med lidt god vilje kan man næsten forestille sig, at lagunen i Amager Strandpark kan gøre det ud for en tur til mere eksotiske omgivelser, eller måske bare den jyske vestkyst. Det føles i hvert fald som at være under varmere himmelstrøg, når solen bager, og surfbrættet smyger sig hen over vandoverfladen. To kammerater, der er bidt af en gal windsurfer, har startet skolen, for at flere får øjnene op for den sjove og udfordrende sport. Og med alt det vand, vi har rundt om København, siger vi ja tak til ildsjæle, der får os ud på bølgerne på en alternativ måde.

