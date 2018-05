Opera eller skattejagt: Stem på Byens Bedste kulturoplevelse

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal kåres til Byens Bedste 2018. Afgiv din stemme her.

Mystery Makers står bl.a. bag en skattejagt på Kronborg.

Mystery Makers

Grønningen 15, København K

Mystery Makers står bag flere såkaldte »escape rooms« i København, hvor man skal løse gåder for at komme ud. Men underholdningen foregår ikke kun i lukkede rum. Holdet bag har nemlig udviklet en række skattejagter forskellige steder, som er oplagt til en anderledes venneaften, polterabend eller teambuilding med mere. Indtil videre kan man tage med Mystery Makers på tre forskellige skattejagter: Kronborgs Hemmelighed på Kronborg Slot, Den Skjulte Krig på Kastellet og Kongens Hemmelighed i Kongens Have. Avancerede skattejagter a la Dan Browns »Da Vinci mysteriet«, hvor der hele tiden er nye spor, der leder en i den rigtige retning. Måske er gåde- eller mysteriejagt et bedre ord.

Under Copenhagen Opera Festival kan man bl.a. komme på sejltur med Operettebåden.

Copenhagen Opera Festival

Flere steder i København

Hvert år kan man opleve Copenhagen Opera Festival. En festival både for operaelskere og dem, der gerne vil opleve opera for første gang. Her bliver operaen taget ud af teatrene og ud i byrummet, på gaderne og pladserne i København. Så man kan skabe et nyt rum for opera. Festivalen byder både på erfarne operasangere, men også nye, mere ukendte fra både ind- og udland. I år er der festival fra 29. juli til 12. august.

Gl Strand er en moderne kunsthal i Indre By.

Kunstforeningen Gl Strand

Gammel Strand 48, 1202 København K

På Gammel Strand 48 finder man Kunstforeningen Gl Strand. En moderne kunsthal, der ikke selv har en fast samling, men årligt viser seks til otte udvalgte udstillinger, et varierende filmprogram i Kunstbiografen samt events i tilknytning til de skiftende udstillinger. Gl Strand formår ofte at ramme et bredt publikum med varierende udstillinger, som afspejler vores samtid. Senest har der bl.a. været udstillinger om Stanley Kubrick, Tove Jansson, Malene Landgren, Mario Testino, Per Kirkeby, Louise Bourgeois og David Lynch.

Cpx:Dox har siden 2003 budt på stribevis af spændende dokumentarfilm.

Cph:Dox

Flere steder i København

Cph:Dox er Københavns årlige internationale dokumentarfilmfestival. Festivalen blev grundlagt i 2003 af den nuværende direktør, Tine Fischer. Hvert år er programmet spækket med alt fra store internationale dokumentarfilm, små ukendte nichefilm til storslåede biograffilm. Formålet med festivalen er at skabe nye kreative måder at tænke og udfolde sig på i film, kunst- og medieformer. En ny måde at tænke festivalformat på, som har vakt stor begejstring og gjort Cph:Dox til én af verdens største publikumsbegivenheder inden for dokumentarområdet.

Cph Stage byder på forestillinger på teatre og i byrummet.

Cph Stage

Flere steder i København

I 2013 gik en lille håndfuld mindre scener sammen og skabte Cph Stage. En festival, hvor alle professionelle scener fra hele landet kan være med. Cph Stage er dermed en åben teaterfestival, der har fokus på danske præstationer, men den præsenterer også internationale forestillinger. I 2018 afholdes Cph Stage for sjette gang, og igen i år vil der være forestillinger over hele København - både på Det Kongelige Teater, men også på de helt små scener. I 2017 var der over 120 forestillinger fordelt over hele København. Og i år forventes intet mindre.

