Nordisk eller sydlandsk: Stem på Byens Bedste restaurant

Ambitionerne er tårnhøje på restaurant Marv & Ben, som fik nye ejere i 2017.

Marv & Ben

Snaregade 4, 1205 København K

Marv & Ben ligger i en gammel københavnerlejlighed i den smalle, brostensbelagte Snaregade mellem Magstræde og Nybrogade ved Gammel Strand. I sommeren 2017 fik restauranten nye ejere, og de ambitiøse ejere har taget restauranten til nye højder. Stilen er stadig nynordisk, og der er masser af fokus på grøntsager. De nye ejere gør heftigt brug af en yakitori-grill, når der skal tilberedes alt fra fisk til kød og grøntsager. Vores anmelder var begejstret, og kvitterede med fem store stjerner.

Mielcke & Hurtigkarl ligger godt gemt i Haveselskabets Have.

Mielcke & Hurtigkarl

Frederiksberg Runddel 1, 2000 Frederiksberg

Restaurant Mielcke & Hurtigkarl ligger godt gemt i Det Kgl Haveselskabs Have, et af verdens smukkeste og ældste haveselskaber. Dette danner rammen for en helt unik og kreativ gastronomisk oase. Det er ikke det nynordiske, der tegner stilen i køkkenet hos Jakob Mielcke. Her insisterer de i stedet på den fri gastronomiske bevægelighed. Ultralokalt funderet med ingredienser, der blandt andet dyrkes i haven, men med et nysgerrigt blik mod verden, ofte Japan. Man kan kaste sig ud i en fem- eller syvretters menu.

Noma

Refshalevej 96, 1432 København K

15. februar 2018 slog Noma dørene op til version 2.0. I helt nye bygninger på Refshaleøen henrykker René Redzepi atter gæster fra hele kloden. Det nye koncept deler året op i tre sæsoner. Menuen ændrer sig drastisk fra gang til gang. Der blev lagt ud med fisk og skaldyr, og herefter kan man glæde sig til en sæson med fokus på planteriget og til sidst en vildt-

og skovsæson. Vores anmelder kalder alt på det nye Noma for unika, og han gav oplevelsen seks stjerner med torsketunge opad.

Format er Hotel Sankt Annæs gourmetrestaurant.

Format

Sankt Annæ Plads 20, 1250 København K

Format er gourmetrestauranten på Hotel Sankt Annæ og ejet af gruppen bag Formel B og Uformel. Restauranten har plads til 70 gæster, og stilen er let, ren og elegant og centreret omkring gode råvarer i sæson. Man kan spise a la carte, eller man kan kaste sig ud i en menu med snacks og fem retter til 750 kr. Vores anmelder var glad efter sit besøg, og han gav fem stjerner og kaldte hele oplevelsen for

overbevisende og elegant.

Nærvær ligger i eksklusiv lokaler godt gemt på Krøyers Plads.

Nærvær

Strandgade 87 C, 1401 København K

Restaurant Nærvær på Krøyers Plads er en kombineret vinbar og gourmetrestaurant. Godt gemt af vejen midt i bygningen ligger en Batman-hemmelig-agtig gourmetrestaurant, hvor døren åbner sig, og et eksklusivt rum folder sig ud med åben spisebar med omkring 14 pladser. Stilen har stærke rødder i det klassiske franske køkken, men med simplicitet og friskhed fra det nordiske køkken. Her er altid udgangspunkt i de absolut bedste råvarer, tilberedt og forædlet med høj teknisk præcision.

En aften herinde med det hele står i omkring 2.000 kr.

