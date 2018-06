CPH STAGE

Nicolas Bro: »Man skal ud og mærke grænserne«

Teaterprøver plejer at være en intern proces, men 9. juni giver Grønnegårds Teatret publikum mulighed for at kigge med på en prøve på årets sommerforestilling »Misantropen«. Nicolas Bro glæder sig - for det kan være både sundt og givende som skuespiller, hvis man lægger forfængeligheden til side. spændende både for skuespillere og publikum.