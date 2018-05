Musik og mikrobryg eller Lillefredag: Stem på Byens Bedste musikoplevelse

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal kåres til Byens Bedste 2018. Afgiv din stemme her.

Haven er en ny festival på Refshaleøen.

Haven Festival

Refshaleøen, København K

Claus Meyer, Mikkel Borg-Bjergsø, Aaron Dessner og Bryce Dessner er hjernerne bag Københavns nye festival Haven, som gik i luften på Refshaleøen i sommeren 2017 med et musikprogram, der talte bl.a. Iggy Pop, Band of Horses og Feist. Foruden musikken er der stort fokus på mad, øl og kunst, så mellem koncerterne er der rig mulighed for at finde noget godt til ganen i flotte omgivelser. Årets line-up byder på navne som Arcade Fire, Thåström, Dirty Projectors og Kraftwerk.

Lillefredag er lillesøster til Fredagsrock i Tivoli.

Lillefredag

Tivoli, Vesterbrogade 3, København V

Fredagsrock har i årevis været en fast del af Tivolis underholdningsprogram. Men sidste år blev forlystelseshaven udvidet med den nye scene Orangeriet og koncerter om torsdagen. Den nye koncertrække blev døbt Lillefredag. Det er som regel danske navne, der er på plakaten, og mange af dem er nye talenter og opkommende navne. I år kigger kendte og etablerede musikere som Aura, Klumben & Raske Penge, Jacob Bellens og Hjalmer dog også forbi for at fyre op for torsdagsfesten.

Den opvarmede badesø i Albertslund har lagt navn til festivalen.

Badesøen

Skallerne 14, Albertslund

Hopper man op på cyklen og sætter kurs mod Skallerne i Albertslund sidst i august, er der gode chancer for at støde ind i en vandglad musikfest. En ny festival har set dagens lys, og da den holder til i og omkring den opvarmede badesø i Albertslund, har den ganske enkelt fået navnet Badesøen. Bag festivalen står spillestedet Forbrændingen m.fl., og der er således masser af god musik på programmet. I 2017 spillede bl.a. The Savage Rose og Jens Lekman i den lille vestegns-oase.

Byhaven er Pumpehusets udendørs sommerkoncept med gratis koncerter.

Pumpehusets Byhave

Studiestræde 52, København V

En grøn oase med kulørte lamper, kolde drinks og gratis koncerter lige midt i byen. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men den er god nok. Fra maj til september forvandles pladsen foran spillestedet Pumpehuset i Studiestræde til en hyggelig byhave med fest og farver, og her kan man holde fyraften i godt selskab og lytte til fed musik leveret af både etablerede musikere og helt nye bands. Der er altid gratis adgang til Byhaven lige meget om man kigger forbi onsdag, torsdag, fredag eller lørdag.

Når gadefesterne i brokvartererne lukker, forvandles Refshaleøen til Distortion Ø.

Distortion Ø

Refshaleøen, København K

Tusindvis af københavnere fester i gaderne, når Distortion år efter år ruller sig ud over brokvartererne, og når mørket falder på, rykker løjerne til Refshaleøen, som for en kort stund forvandles til Distortion Ø. Her er festen mere kontrolleret, og det kræver billet at være med. Den elektroniske musik er i fokus, og stærke, anerkendte navne indtager DJ-pult og scene. Det tiltrækker ikke bare horder af feststemte københavnere, men også stribevis af udenlandske musikturister valfarter til Distortion Ø.

