Lyntest: BMW X3 30d

BMW’s vigtigste SUV er utvivlsomt den mellemstore X3. Den nye – tredje generation, første kom i 2003, der er solgt 1,5 mio. af de to første – er gennemgribende ny.

Hvad er nyt?

Den fås med fem forskellige motorer, to diesel og tre benzin. Kvaliteten har fået et løft, X3 er særligt i kabinen mærkbart mere lækker end forgængeren og også mere gennemført end den gennemsnitlige 3-serie. Designmæssigt er forskellen fra den nye til forgængeren kendetegnet ved moderat evolution. Kan du ikke se forskel, så tjek de karakteristiske nyrer i fronten, der tydeligvis har haft vokseværk. Bilen produceres i USA, det asiatiske marked boomer, og om de forvoksede nyrer er klædelige eller kinesiske må nok betegnes som et klassisk spørgsmål om smag.

Hvad virker?

Til gengæld kan der næppe opstå diskussioner om testbilens drivlinje. Motoren er BMW’s fantastiske treliters sekscylindrede rækkediesel med 265 hestekræfter, to turboer, et massivt moment på 620 Nm og markedets bedste ottetrins sportsautomatgearkasse fra ZF.

Turbotøven findes ikke, og selv om en SUV’s natur er langt fra BMW’s veldokumenterede evner udi kunsten at bygge sportsvogne, kan man sagtens få styret en del af sin køreglæde i denne X3. Styretøjet er direkte og præcist, doseringen mellem sport og komfort er efter mit hjerte flot balanceret, og efter samme hjerte er det nok kun Porsche Macan, der kører bedre. Alfa Romeo Stelvio og Jaguar F-Pace har begge et mere direkte styretøj, italieneren også et lavere tyngdepunkt, men de formår ikke kunsten at kombinere de to egenskaber så sublimt.

Den føromtalte lækre og meget indbydende kabine er selv i standardtrim på et meget højt niveau. Testbilen har M-Sportspakke, der bl.a. indeholder et federe rat, smagfulde blå syninger plus en stribe andre designelementer.

Instrumenterne er klokkeklare, infotainmentsystemet og den fine touchscreen i midterkonsollen – BMWs’ ’mus’ mellem sæderne, som man kan styre pilen med og trykke på, er der stadig, hvis man ikke gider fedtede fingre på skærmen – er et af de absolut bedste systemer i denne klasse. Let og intuitiv at navigere rundt i.

Man sidder glimrende i bilens fem sæder, også bagsædets midterplads er blevet et rart sted at opholde sig.

Hvor halter den?

Helt generelt er det vanskeligt at sætte fingrene på noget, men man kunne rejse en halv pegefinger over for den adaptive fartpilot (en del af Driving Assistant Plus til 45.000 kr. inkl. bl.a. vognbaneassistent og sidekollisionsadvarsel). Den fungerer utvivlsomt, som den skal, men jeg oplevede et par gange, at den misforstod parkerede biler i vejsiden og tøvede efter min smag lidt for længe, inden den accelererede tilbage til den forudindstillede hastighed, efter en langsommere forankørende var trukket til højre. Men hellere ’safe than sorry’.

M-Sportpakken, der ud over designelementerne indeholder en række udstyr som f.eks. LED-lygter og variabel sportsstyring koster knap 110.000 kr., og det fortæller en lille historie, om hvor dyrt det kan være at indlede en afkrydsning på ekstraudstyrslisten.

Er den noget for dig?

Den firecylindrede 20d med 190 hk koster 70.000 færre kroner end den sekscylindrede testbil, og 20d til 671.000 kr. vil fint kunne tilfredsstille de flestes behov. Men 30d’erens fænomenale kræfter i mellemgulvet vil være en daglig fornøjelse, og det reelle merforbrug vil næppe være skræmmende.

Konkurrenterne er mange – Audi Q5, Mercedes GLC, Volvo XC60, Jaguar F-Pace, Alfa Romeo Stelvio og Land Rover Discovery, og i basisudgaverne med toliters dieselmotor og i omegnen af 190 hk er der ikke den store forskel på priserne. Mængde af udstyr vil bringe forskellene for en dag, men vil man have seks cylindre og dieselmuskler, er eneste konkurrent til BMW X3 30d Jaguaren – der i den sekscylindrede basisudgave koster lige knap en mio. kr. Så ganske meget taler for tyskeren.