Kardemommesnurrer og varme croissanter: Stem på Byens Bedste bageri

Juno er et af Københavns mest hypede bagerier lige nu.

Juno the Bakery

Århusgade 48, 2100 København Ø

Selvom Juno the Bakery kun har haft åbent siden 29. november, har de allerede skaffet sig en gedigen stamkundekreds. Det forstår man godt, når man sætter tænderne i den knasende croissant, der splintrer som det fineste glas og afslører lag på lag af smørbagt velsmag. Bag Juno står Emil Glaser, der var kok på Noma i seks år, inden han realiserede drømmen om eget bageri. Udvalget er med vilje holdt enkelt, men niveauet er afsindigt højt. Især må Junos kardemommesnurrer og croissanter være hele køen værd.

Andersen og Maillard er et kombineret bageri og risteri på Nørrebro.

Andersen og Maillard

Nørrebrogade 62, 2200 København N

Kombineret bageri og risteri på Nørrebro, hvor kaffe og kage når et helt nyt niveau. Andersen og Maillard hører til i hjørnebygningen på Nørrebrogade og Møllegade i en tidligere bank, som er blevet bygget om. Et sted, der med tiden med sikkerhed nok skal vokse sig til et udflugtsmål, som gastroturister også planlægger deres rejse efter. De store lyse lokaler med nordisk gråt og minimalistisk indretning er en tvingende nødvendighed at besøge, hvis man er den mindste smule interesseret i kaffe, kage og bagværk.

Brød er et økologisk bageri på Vesterbro.

Bageriet Brød

Enghave Plads 7, 1670 København V

Hos Brød på Enghave Plads er det fysisk umuligt at forlade butikken uden at have købt mindst en eller anden form for kage. Helt særlig er deres kanelsnegl, som folk ofte vender tilbage til. Den er høj og delikat og bagt af en silkeblød gærdej. Den er uden glasur og andre dikkedarer. Alle brød og kager er økologiske, og på hver enkelt type af bagværk er et lille skilt, hvor man kan se, hvilke råvarer der er brugt. Her ser man ikke skyggen af ubehagelige tilsætningsstoffer, og brødet smager derefter.

Michelin-kokken Christian Puglisi er en af hjernerne bag Mirabelle.

Mirabelle

Guldbergsgade 29, 2200 København N

Mirabelle er både et bageri og et spisested. Og her bliver, med Michelin-kokken Christian Puglisi i spidsen, kæmpet for en økologisk profil samt naturgærede kvalitetsbrød. Croissanterne er bagt på surdej og smør, og generelt er her stram fokus på det gode, gedigne håndværk. Man kan kigge lige ind i bageriet. Så hvis man vil aflure bagernes æltetricks, så er der rig mulighed for det. Til morgenmad kan man desuden spise sig mæt i havregrød, brunch og forskellige tilberedninger af æg. Man kan selvfølgelig også hente masser af bagværk til at tage med sig hjem.

Hos Brødflov er alt brød bagt med surdej.

Brødflov

Falkoner Alle 34, 2000 Frederiksberg

Surdej og lange hævetider er hovedstenen hos Brødflov på Frederiksberg, og det kommer der mundvandsfremkaldende brød og kager ud af, skulle vi hilse og sige. Hos Brødflov gør de sig nemlig umage og udvælger kun råvarer af højeste økologiske kvalitet som derudover bliver pakket i biodynamisk emballage. Alt brød, der kommer ud af ovnen her på Falkoner Allé er lavet med surdej en detalje, der giver brødet en bedre smag, aroma og struktur end ved brug af gær. Brødflov har også butik på Christianshavn Torv og i Tivoli Food Hall.

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal kåres til Byens Bedste 2018. Afgiv din stemme her.