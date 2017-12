Jesus bliver til »hen« i svensk kirke: »Vi ønskede ikke at kønsbestemme det lille barn med det samme«

»Vi ønskede ikke at kønsbestemme det lille barn med det samme,« forklarer Susann Senter, domprovst i Vesterås, til Expressen, efter at Svenska kyrkan i Västerås i det sydøstlige Sverige i en annonce droppede at omtale Jesus som »han.«

I stedet bruge det kønsneutrale stedord »hen.« Det skriver den svenske avis Expressen.

Annoncen lød som følger: »Välkommen Jesus! På juldagen, 25 december, föddes Jesus, ett efterlängtat barn. Hen föddes när de lyckliga föräldrarna Maria och Josef var på resande fot.«

»Teologisk taler vi om Jesus, som den sande gud og det sande menneske. Et menneske er ikke bare en »han,«« forklarer Susann Senter.

»Hen« blev officielt optaget i den svenske ordbog i 2015, så man nu har et kønsneutralt stedord, der kan bruges i stedet for »han« og »hun.«

Susann Senter kan yderligere berette, at Svenska kyrkan i Västerås den seneste tid har arbejdet med et ligebehandlingsprogram. To dage blev afsat til, at alle medarbejdere kunne diskutere ligebehandling, og hvordan man omtaler kønnene.

Hun medgiver, at Jesus som historisk person er en mand, men »i teologisk forståelse er det et sandt menneske, så han er meget mere end bare en mand eller en kvinde.«

»Hvis jeg skal være lidt provokerende: De fleste 1800- og 1900-talsafbildninger af Jesus er ganske feminine. Han er mild, har krøllet hår og er ikke særlig kraftig i sin fysik,« siger Susann Senter.

Susann Senter fortæller til svenske SVT, at kirken har modtaget blandede reaktioner på Jesu kønsneutralisering. Kritikerne kan trøste sig med, at kirken ikke har nogen planer om at ændre de bibelske tekster, men »nogle af os tænker på vores sprog, når vi prædiker, så der kan »hen« forekomme,« siger Susann Stener til SVT.