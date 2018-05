Det er for mange ikke rart at tale om, men vi skal alle herfra en dag. Det får nogle til på forhånd at tage stilling til deres egen begravelse. Dermed øges efterspørgslen på unikke begravelser, oplever begravelsesforretninger. Zofiia Rose har allerede gjort sig mange tanker, selv om hun kun er 42 år: Hun vil have en kiste dækket af fjer.