Jeg har aldrig forstået, hvorfor man skal spise leverpostejmaden før den med pålægschokolade

Min pensionskasse har begået en genistreg. For nyligt modtog jeg og de øvrige medlemmer den årlige statusrapport over vores opsparinger, men i stedet for den traditionelle følgeskrivelse fra selskabet var de overgået til en ny og slagkraftig form for kommunikation, så selv de mere blonde af os kan forstå alvoren. Med visse dramaturgiske omskrivninger oplevede jeg følgende:

I brevet var der en tegneserie med tre mænd, der befandt sig i meget forskellige livssituationer. Den ene var i højt humør. Han bar omkring på en kasse, der indeholdt de mange gode pensionsmidler, han fra en ung alder havde været så forudseende at spare op. Den anden mand så ud til at være sådan nogenlunde tilfreds med tilværelsen. Han bar på en kasse, der rummede en gennemsnitlig pensionsopsparing.

Den sidste tegneseriemand udgjorde – kunne vi forstå af ledsageteksten - en menneskelig katastrofe. Også han bar på en kasse, og den var så tung, at han gik i knæ under vægten, men det må have været tilværelsens ulidelige lethed, der tyngede ham, for pensionsmidler var det i hvert fald ikke. Af teksten fremgik det, at denne mand havde sparet mindre op end segment-sammenlignelige grupper. Måske min erindring ikke er helt korrekt, men det foresvæver mig, at de to dydige pensionsopsparere havde talebobler hængende i luften med det altid velvalgte onomatopoietiske udtryk: ”Gnæk-gnæk!”.

Dette er nudging, når det er allerbedst. Socialpsykologi for Dummies. Dér, hvor man for alvor kan mærke trygheden ved at købe en 10 år gammel Fiat Punto af ham den drevne brugtbilsforhandler med det flotte smil. Det er slut med drømme om at indtage arkitekttegnede frokoster i The Scandinavian Golf Club. Hvordan skulle noget medlem med respekt for sig selv kunne anbefale en dårlig pensionsopsparer? Jeg skal være heldig, hvis jeg får lov at drikke filterkaffe på Børges Bodega og spile minigolf et sted på Falster.

Jeg tror på at leve i nuet og har aldrig forstået, hvorfor man skal spise leverpostejmaden før den med pålægschokolade. Man risikerer jo at blive mæt i utide. Ingen har for alvor heller haft held med at tage snakken om pensionsopsparing med mig. Det er noget med ordet. Pensionsopsparing. Man åbner jo ikke en børneopsparing for at spare sammen til at få børn. En børneopsparing er til børn, så en pensionsopsparing må være en særlig højtforrentet konto, man kan åbne, når man går på pension. Eller sådan var mit ræsonnement, indtil tegneserien skabte billeder i mit hoved, som ikke har villet forlade mig siden.

Jeg forstår langt om længe, at pensionsopsparing aldrig har drejet sig om at have penge til pensionen. Nej, det siger noget langt dybere om din karakter. Her går personen, der ikke forstod at udsætte sine behov og lave langtidsplanlægning, mens alle andre fra segmentet havde blikket stift rettet mod uendeligheden. Pensionsopsparing er med andre ord voksenlivets svar på skumfidus-testen.

I skumfidus-testen bliver småbørn på omkring 4 år sat i et vanskeligt dilemma. Børnene præsenteres for noget lækkert slik som f.eks. skumfiduser, og får at vide, at de enten kan få én fidus til at spise med det samme eller to fiduser, hvis de er i stand til at vente i længere tid, før de får slikket. Så enkel en forsøgsopstilling, så hjerteskærende et dilemma. De fleste 4-årige kan udmærket regne ud, at de bør vente og få to skumfiduser, men som bekendt er ånden redebon og kødet skrøbeligt og de stakkels børn har svært ved at handle langsigtet.

Dette forsøg om behovsudsættelse er over årene lavet i forskellige udgaver, hvor man bl.a. har varieret typen og mængden af slik, og tidsrummet, hvori børnene er nødt til at vente. Ikke overraskende har det vist sig, at jo længere tid, der skal ventes, jo mere foretrækker børnene den kortsigtede strategi. Der har også vist sig at eksistere ganske store individuelle forskelle i, hvor gode de enkelte børn er til at vente. Nogle børn behovsudskyder bare bedre end andre. Disse børn viser sig ikke blot at være mere intelligente og socialt ansvarlige end deres mere behovsstyrede jævnaldrende, men opfølgningsstudier viser, at de sørenjenseme også er bedre til at kontrollere sig selv 40 år (!) senere.

Man må spørge sig selv, hvordan jeg har klaret den så længe. Det er under alle omstændigheder kun et spørgsmål om tid, før en foretagsom omegnskommune begynder at screene alle småbørn, så de allerede fra 4-års-alderen kan identificere dem, der senere bliver dårlige pensionsopsparere.

Jeg har en forstående bankrådgiver. Må hun gå pension langt senere end mig.