Hvis alt går galt, kan jeg sige, jeg engang har haft en Porsche

Jeppe Jarnit-Bjergsø kan noget med timing. I gymnasietiden pløjede han Den Blå Avis igennem og købte brugte Verner Panton-møbler, som »ikke kostede en skid dengang«, for senere at sælge dem videre til rige japanere. Og da han for nogle år siden udviklede en nørdet interesse for Kentucky-bourbon, ramte han igen forkanten af en trend. Han investerede nogle få tusinde kroner i et par gode flasker, der i dag kan sælges for det samme som udbetalingen til en ejerlejlighed. Flaskerne står, heldigvis, stadig med forsegling hjemme i vinkælderen.

»De er sgu blevet så dyre, at jeg næsten ikke kan få mig til at drikke dem! Jeg har en eller anden evne til at forudse den slags. Det er meget sigende, at en af mine venner bad mig om at vælge tallene, da han skulle udfylde sin Lotto-kupon. Han var sikker på, at de med tiden ville give den store gevinst.«

Vi møder Jeppe Jarnit-Bjergsø i New York, hvor han sammen med hustruen Maria driver det succesfulde ølmærke Evil Twin Brewing og baren Tørst. Nu har han set sig varm på bydelen Ridgewood, som han er overbevist om bliver næste pletskud i spåkuglen. Hipsterne er så småt ved at rykke ind i det slidte kvarter mellem Brooklyn og Queens, og Jeppe Jarnit-Bjergsø er klar til at tage imod dem. Her, i omgivelser, der emmer af rå filmkulisse, er han ved at omdanne en pastelfarvet ruin til et nyt bryggeri.

»Det bliver noget, der ikke findes andre steder i New York. Vi bygger blandt andet et drivhus, hvor vi laver en stor bar. Hvem vil ikke gerne sidde og drikke øl i et drivhus?« spørger den danske brygger retorisk, mens han viser rundt mellem håndværkere og blottede tagspær.

»Der er eddermame mange, der har spurgt mig, hvorfor vi absolut skal bygge et bryggeri i New York. I princippet kunne vi godt fortsætte, som vi gør nu, hvor vores øl brygges andre steder. Det går jo godt, og mange mener, at det er dumt at lave om på noget, der virker, men sådan er jeg ikke indrettet. Jeg tænker: Det går jo godt - så hvorfor stoppe her?« spørger han.

Skolelærer i Valby

Det virker som et fjernt kuriosum, at Jeppe Jarnit-Bjergsø for blot seks-syv år siden var lærer på en specialskole i Valby. Livsbanen var udstukket med offentlig ansættelse, pensionsordning, villa, kone og to børn. Ved siden af bryggede han øl på amatørplan og åbnede Ølbutikken på Vesterbro. Ret hurtigt fyldte iværksætteriet så meget, at han kun med nød og næppe kunne klemme undervisningen ind mellem de ølrelaterede aktiviteter. Timingens mester havde igen ramt rigtigt. Han havde med sit mikrobryggeri fat i noget, som han og hustruen blev enige om at satse på. De ville derhen, hvor markedet var størst.

»Det var skingrende sindssygt, da vi flyttede til USA. Vi ankom med to unger, to kufferter og havde booket to nætter på et hotel. Ikke andet. Vi havde solgt huset og havde lidt penge med, men vi vidste, at de ikke ville række mange måneder i New York. Men vi var klar til at tage skraldet, også økonomisk, hvis vi fejlede,« fortæller han.

Parret fandt et lokale i Brooklyn, hvor de åbnede baren Tørst. Ambitionen var at lave et sted med nordisk elegance, hvor de vandede Budweisers var skiftet ud med moderne, afslappet feinschmeckeri. Tørst blev hurtigt voldsomt populær og er kåret som New Yorks bedste ølbar adskillige gange. Sideløbende er efterspørgslen på øllene fra Evil Twin Brewing steget støt, og i dag brygger Jeppe Jarnit-Bjergsø knapt 3 millioner øl om året, der sælges på restaurationer og i detailhandlen.

»Mit mål var fra begyndelsen at ændre ølkulturen i New York. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg har store armbevægelser og store ambitioner, men målet var faktisk ikke at blive rig. Den virkelige tilfredsstillelse er, når planerne lykkes, for eksempel at se bryggeriet blive opført. Det er sjovt at tjene penge, men min drivkraft er at vide, at jeg gør det bedre end alle andre. Jeg vil gerne være ham, som folk refererer til, når de taler om øl i USA,« siger han.

Danskermentalitet

Jeppe Jarnit-Bjergsø ligner med sit skæg og Fjällräven-frakke ikke prototypen på en forretningsmand, men kunne godt forveksles med en voksenhipster, der har forvildet sig kortvarigt væk fra Vesterbro. Men han har forlængst erkendt, at New York er hans hood.

»Danmark er et dejligt land, men der mangler generelt drive. Det amerikanske samfund er hårdt, det medgiver jeg - her har folk jo stort set ingen rettigheder og næsten ingen ferie, og det er bestemt ikke ideelt. Men omvendt har det også konsekvenser, at Danmark er så ultrasocialistisk. Som arbejdsgiver har man en frihed her. I Danmark kan en uheldig ansættelse nærmest lukke forretningen for en iværksætter, fordi det er så svært at komme af med folk igen,« siger han.

Hver gang han er i København, bemærker han det, han kalder danskermentalitet.

»Folk er meget fokuserede på, hvad de har ret til, men ikke, hvad de vil bidrage med. Og danskerne tager sjældent chancer. Der er en anden go-getter-mentalitet herovre.

Kunne du have skabt det samme i Danmark?

»Jeg skulle nok have fået noget banket op, men det havde ikke været nær så sjovt. Udfordringerne er større i New York. Det er et pissesvært marked. Men mulighederne er også større, og tilfredsstillelsen, når noget lykkes, er enorm. Jeg tjekkede det for sjov en dag: Hvis jeg boede i Gentofte, ville jeg være blandt de én procent højest lønnede. Det er helt skørt. Jeg laver jo fucking øl!

Nivå i fattigfirserne

Hans egen mentalitet er formet af opvæksten i Nivå i fattigfirserne. Familen bestod af en enlig mor og tvillingebroren Mikkel Borg Bjergsø, der i dag er indehaver af den globale ølsucces, Mikkeller. Men det er mange år siden, at de ølglade tvillinger har drukket en bajer sammen. Det, der engang var et kærligt konkurrenceforhold, er erstattet af et velbeskrevet uvenskab.

»Vi har ikke talt sammen i flere år, og jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig. Vi er vokset fra hinanden. Vi har vidt forskellige måder at gøre tingene på, både personligt og forretningsmæssigt.«

Hvem af jer, synes du, har skabt den største succes?

»Min bror har masser af succes og har vokset sig kæmpestor. Men jeg synes i sagens natur, at jeg har gjort det bedst. Min kone og jeg ejer vores firma 100 procent. Vi har ikke solgt ud, og for mig er det det vigtigste succesparameter. Jeg har været tro mod mig selv, og jeg kan selv træffe alle beslutninger. Jeg vil ikke have investorer, der skal rende og blande sig, selv om jeg får mange tilbud. For kort tid siden var der en flok amerikanske rigmænd, der ville købe os. Hvis jeg havde sagt ja, havde jeg ikke behøvet at røre en finger resten af mit liv. Men jeg skulle arbejde for de nye ejere i fem år, og bare tanken gjorde mig dårlig.«

Jeppe Jarnit-Bjergsø sagde, ifølge eget udsagn, nej til flere hundrede millioner kroner.

»Det lyder måske arrogant, men jeg har aldrig været så lettet i hele mit liv, som da jeg afslog. Jeg vil hellere have min frihed. Jeg tjener i forvejen mere, end jeg nogensinde havde drømt om.«

Det kommende bryggeri vil til efteråret vise, om bryggerens sans for timing holder endnu engang. Selv er han ikke i tvivl om, at der venter noget stort.

»Jeg er sikker på, at der bliver lange køer, når vi åbner. Men det vigtigste er, at jeg får bevist over for mig selv, at det kunne lade sig gøre. Hvis alt går galt, kan jeg altid blive skolelærer igen - og så kan jeg om ikke andet sige, at jeg engang haft en Porsche.«