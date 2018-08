Hvad lærte vi af modeugen? At være velklædt, ikke udklædt

Dansk design har gjort det funktionelle smart – nu skal vi også gøre det bæredygtige begærligt. Og her repræsenterer Blanche, der åbnede modeugen, et godt bud på fremtidens garderobe. Mette Fredin designer tøj til kvinder, der udnytter deres købekraft til hverdagsaktivisme og gerne klæder sig på tværs af køn, generationer og sæsoner.

For på catwalken var der både plads til den danske topmodel Nadja Bender, 74-årige Grethe Kaspersen, der har været i branchen i mere end et halvt århundrede, den kurvede og smukt gravide Christine Sofie Johansen og Vincent Beier, der med en ualmindeligt stilsikker gang og rank ryg bar rødt catsuit og lyse pumps med større elan end sine kvindelige modelkolleger.

Copenhagen Fashion Week, Blanche Show i Østergade i København, tirsdag den 7. august 2018. Copenhagen Fashion Week afvikles fra den 7-10. august 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Ifølge det bæredygtige brand kommer vi til at elske en nedtonet farvepalet i sand, beige, sort og hvid tilsat humørbomber i rød og denim. Og der var både et kærkomment gensyn med rekonstrueret denim, som vi husker den fra sen-90ernes Levi’s Engineered-jeans og 00ernes G-Star Raw-æstetik. Der var klædeligt højtaljede bukser med paperbag waist, shiftkjoler med flæser, og de forhadte cykelshorts fra firserne så umiskendeligt rigtige ud i stram denim i blå og hvid – som en moderne capribuks til en nytænkende Audrey Hepburn.

De tidløst farveforelskede

Stine Goyas kvinde er herligt befriet for trenddiktaturer. Hun følger sin egen lyserøde sti, men turde i denne sæson tilføje flere voksne suits og færre poetiske sommergevandter til sit kulørte klædeskab. Hun får komplimenter for sin kompromisløse fornægtelse af sort minimalisme, og hun vil blive husket for sin strukturerede måde at holde de muntre farver og quirky print i snor, så hun ser velklædt og ikke udklædt ud.

Copenhagen Fashion Week SS19. Baum und Pferdgarten

Også Baum und Pferdgarten slår et slag for kompromisløs farveoptimisme og kæk leg med deres signaturudtryk, der tør mikse hverdagspoetiske flæseskjorter med en sej version af den oldschool campinghabit. Der var viskestykketern omsat til voldsomt nydelige kjoler, flabet korte shorts i logotern i insisterende gul og beslutsom blå, en æterisk lyseblå kjole med røde blomster og indbygget sommerflirt og et herligt voksent suit, der vil gøre næste sæsons working girl klar til lønforhandling såvel som drinks after hours.

Naja Munthe havde Danmarks største topmodel siden Helena Christensen, Freja Beha, som en del af sin balinesiske modedrøm.

Copenhagen Fashion Week SS19. Stine Goya show

Til Munthe-showet i Skuespilhuset var slangen taget ud af paradis og i stedet kravlet op ad slanke stænger i form af knælange støvler, men den havde også sneget sig ind på silketryk og frakkeprint. Fokus var også på gulvlange kjoler i en smuk koral med og uden prik, en sprælsk orange lædernederdel, cool lædershorts blødt op med transparente skjorter i sart creme, trenchcoats med fine lynlåsdetaljer og store shoppertasker med plads til et helt kvindeliv eller bare bikini og badelagen.

Copenhagen Fashion Week 2018, Munthe show i Skuespilhuset i København torsdag den 9. august 2018. (Foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018)

Den (u)ventede vildskab

MUF10 og Lærke Andersen leverede som altid råenergi og friske bud på gadens uniform. De viser en nyfortolkning af casual wear med håndværksforståelse og med et ekko fra betonjungles trommer og hiphoppens nerve. Hos MUF10 blev vi også mindet om, at verden kan blive et bedre sted til tonerne fra John Lennons »Imagine« og til et backdrop af betjente og burkaklædte kvinder, der stod sammen om, at bare fordi loven skal følges, behøver håndhæverne ikke at være enige i lovens ideologi. Derfor skal modens anvisninger altid modtages som en frisættende inspiration og aldrig et snærende diktat.

MUF10 modeshow i København, onsdag den 8. august 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Der var plads til den nye »warcore-trend«, der sammensætter soldatens uniform med friluftsløsninger, smart forløst med utilty-bælter med rygsækspænder, trenchcoats stylet med hættetrøjer og barske aviatorjakker tilsat guldkæder, bæltetasker, sygekassebriller med gule glas og masser af attitude. Lærke Andersen havde taget sine signaturprikker med i sit velkendte streetwear, men denne gang overraskede blandt andet et sporty sæt i pepitatern – Brigitte Bardot gone ghetto.

En hættetrøje med ruskindsbrune frynser sendte tankerne mod en moderne Pocahontas, mens de klædeligt stramme stretch-nederdele vil se smarte ud med T-shirt og tyksålede sneakers, men også nemt kunne oversættes til en mere voksen dresscode i selskab med skjorte, strik og grove støvler.

Malene Birger show i Kedelsmedjen i København, torsdag den 9. august 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Hos den ellers så klassiske og rigt ornamenterede By Malene Birger-kvinde var der en ny vildskab på spil. Mere Vivienne Westwood end Max Mara. Med Mathilde Torp Mader som ny kreativ direktør er der hentet lige del punkreferencer fra Londons gader, som der bliver vist ære mod husets tradition. Chefdesigneren har været i arkivet og i dialog med Madame Malene Birger herself for at genopdage glemte print af den frodige Afrodite, der nu slynger sig på seje korsetkjoler, vatterede frakker og flabede snørebukser.

Dertil kom hulstrikkede grungekjoler og kokette showpieces i pailletter udsmykket med dameben, der danser fandango. Stamkunden i BMB-salonen vil fortsat kunne finde den nydelige frakke, det skarpe pantsuit og den gode skjorte, men hendes datter vil elske, at der også er grunge-elementrer og kropsnær guldlurex på spil – mere Camden og mindre Kings Road.

Havefesten 2019 er reddet Vil du hverken gå farveamok eller ligne en hverdagsaktivist, leverede Lovechild en hverdagsgarderobe, der passede lige så lækkert ind ved Vesterhavet som på Vesterbro. Fine kjoler, der sprang ud i douce blomster og nude prikker, smækbukser i mælkemandsstriber og hvide spencerkjoler, en håndstrikket bomuldssweater i sart gul og sandfarvede buksesæt skal nok fylde op på såvel københavnske cykelstier som til danske havefester i 2019. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Til tonerne fra Nirvanas »Smells Like Teen Spirit« leverede Ditte Reffstrup hos Ganni sin til dato stærkeste kollektion. Vandrestøvler og platformsandaler med praktiske snører, all weather-jakker og fleeceveste skabt i samarbejde med islandske 66North lignede ikke bare klimaturistens drømmegarderobe, men også den omstillingsparate globetrotters klogt kuraterede klædeskab.

De grove materialer blev som altid punkteret af leopardprikkede silkekjoler med spaghettistropper, lyserød broderie anglaise og denimsæt i My Little Pony-farver. Coachella-, Roskilde- og Heartland-folket vil kaste sig over denne kollektion, men også vandrefugle, der er færdige med staycation, vil finde rygsæk, strik og en hvid kjole med friluftsprint besnærende.

Copenhagen Fashion Week 2018, Ganni Show på Refshalevej i København torsdag den 9. august 2018. (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018)

Æstetikerne

Men er dansk mode blevet ren brugskunst? Muligvis; og det er en god ting. For hvad er godt håndværk og detaljesans værd, hvis ikke talentet animeres på en levende krop? Designere som Mark Tan, Cecilie Bahnsen og Morten Ussing forstår at lave indlysende smukke designs, der gør raffinement tilforladeligt og det ukrukkede sofistikeret. Nej, du kommer ikke til at cykle på arbejde i Bahnsens macaron-farvede etagekjole eller hente i børnehaven i Morten Ussings koboltblå kjole i silketyl tilsat neongul body og kornfed stråhat. Men begge dele kunne fint oversættes til den fredagsbar på tagterrassen, du gerne vil opleve med kollegerne, eller sommerbrylluppet, du altid får tøjkrise over.

Cecilie Bahnsen har en fortid hos canadisk-tyrkiske Erdem, der er kendt for sine modige prints og udsøgte tekstiler. Og selvom Bahnsens farveholdning altid har været til den spædt yndige eller stramt minimalistiske side, havde hun nu åbnet op for kulørte buketter af grøn, blå, gul og rosa – imponerende knyttet i miniature-patchwork, der skabte en materialelækkerhed, som ikke kan omsættes til 2-D. Og det i sig selv var en befrielse. For selvom dronningerne af Instagram flokkes om Bahnsens designs som barnedronnninger om et kagefad, er det netop den håndværksmæssige overlegenhed, der gør, at fast fashions disciple ikke kan kopiere originalerne – og de heldige ejere af en kjole vil værdsætte den i årevis, og ikke bare mens telefonens blitz går af.

Mark Tan demonstrerede mesterligt, hvordan basistøj som jeans, en englehvid sweatshirt og en klassisk blazer gøres ypperligt luksuriøst, men også hvordan skræddersyet håndværk ikke kan omsættes til quickfixes. Han imponerede med teknisk komplicerede kreationer i nålestrib og vichytern, uendeligt sprøde hvide skjorter, en blazerjakke med flabede udskæringer, der tog højde for store armbevægelser, bukseslidser, der gav plads til frispark, og en en plisseret couturekjole, der sendte tankerne i retning af tekstil-origami. Det var designguld af fineste kaliber, som vi forventningsfuldt kan glæde os til at smykke os med næste sommer.