Hövding "cykelhjelmen” er et hit på Københavns cykelstier

Du har sikkert lagt mærke til dem i gadebilledet. De sidder som løsthængende halsedisser på adskillige cyklister i den københavnske myldretidstrafik.

Hövding er et svensk firma, der har udviklet en såkaldt “cykelairbag”, der på 0,1 sekund puster sig op ved styrt. Den sidder rundt om halsen i stedet for på hovedet, som en traditionel cykelhjelm.

»Du kan have den på uden at skille dig for meget ud rent æstetisk.« siger Henrik Byager, kommunikationsrådgiver og livsstilsekspert.

Henrik Byager er selv ivrig cyklist og klassisk cykelhjelmbruger. Han forklarer, at synet på folk, der cykler med hjelm, har ændret sig meget.

»Udgangspunktet har været, at det var pinligt, grimt, dumt, uæstetisk og hvad man ellers kan finde på. Der var lidt stigma om, at det kun var for motionister, cykelryttere og folk uden stil. Men som med så mange andre ting, sker der det, at fornuften på lang sigt sejrer, samtidig med en produktudvikling, som imødekommer forbrugernes ønsker.« siger Henrik Byager.

Hos Rådet for Sikker Trafik er de glade for alt brug af cykelhjelm. De mener, at det vigtigste er at købe en hjelm, som man rent faktisk får brugt. Mange danskere køber nemlig en cykelhjelm, som ender med at samle støv bagerst i garderobeskabet.

»Det er klart, at hvis man synes, en cykelhjelm er irriterende at have på, at den trykker på håret eller bare er grim. Så er Hövding et rigtig godt alternativ. Her i København kan jeg da også se med mine egne øjne, at de bliver mere og mere tydelige i gadebilledet.« siger Pernille Ehlers, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Ingen lov om cykelhjelm

Rådet for Sikker Trafik startede med at føre statistik over brugen af cykelhjelme på de danske veje i 2004. Siden da er udvikling kun gået en vej. Fremad. I dag cykler 39 procent i bytrafikken med hjelm og hele 75 procent i skoletrafikken.

Men selvom Rådet for Sikker Trafik ville ønske at så mange som muligt ville beskytte hovedet, inden de steg op på jernhesten, er de ikke fortalere for at gøre cykelhjelme lovpligtige.

»Der er en stemning om, at brug af cykelhjelm er fornuftigt. Hvis man begynder at tvinge hjelmen ned over hovedet på folk, risikerer man, at den stemning vender. Nogen vil måske helt holde op med at cykle, hvilket vi jo ikke er interesseret i.« siger Pernille Ehlers, specialkonsulent, Rådet for Sikker Trafik.

Frygten for at færre vil vælge cyklen fremfor bilen, hvis hjelm blev lovpligtig, deler de i Cyklistforbundet.

»Et flertal af danskerne ønsker faktisk at gøre det lovpligtigt, men vi skal trods alt huske på, at det stadig er farligere, helt at lade vær med at cykle, end det er at cykle uden hjelm. Det er farligere ikke at være fysisk aktiv, end det er ikke at tage cykelhjelm på.« siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Børnene gør som de voksne

Pernille Ehlers, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, fortæller, at de har haft stor succes med deres kampagner målrettet børn. Men i de senere år, er forældrene også kommet med.

»Mange forældre er begyndt at køre med cykelhjelm, både for at være et forbillede for børnene, men selvfølgelig også for deres egen skyld. Hvis man som forælder kommer til skade, går det jo også ud over ens barn.« siger hun.

Hun forklarer, at det er særligt vigtigt fortsat at insistere på cykelhjelm, når børnene kommer op i tolv års alderen.

»Her er der nemlig mange af børnene, der begynder at droppe cykelhjelmen. Her skal man virkelig stå fast som forælder. Det er også i den alder, at vi kan se antallet af hovedskader begynder at stige for de unge, for det er typisk i den alder, at de begynder at cykle mere, meget af tiden på egen hånd.«