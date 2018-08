Har du også begået tsundoku? Om kunsten at samle på bøger uden at læse dem

Luk øjnene, og tænk på bogbunken derhjemme. Hvor mange af bøgerne kan du realistisk regne med at få læst? Hvis svaret er mere end nul, kender du allerede til tsundoku, selv om du måske ikke er stødt på ordet før i dag.

Tsundoku er et ordspil på to japanske ord: tsunde-oku (at samle ting til bunke) og dokusho (at læse bøger). Og læseren kender sikkert godt den følelse, det beskriver: Man køber bøger, fordi det er dejligt, også selv om de ikke bliver læst lige med det samme – inden for de nærmeste 30-50 år.

Det er mere end hundrede år siden, at japanerne fandt på et ord – i første omgang mest for sjov – til at beskrive det at anskaffe sig bøger uden at læse dem. Vi har selvfølgelig også i Europa udtryk for folk, der har mange bøger. De er bogsamlere eller bibliofiler. Men vi mangler i vores kulturkreds lige det lille svirp med halen: Joeh, men får man nu også læst bøgerne?

Måske fordi det er skamfuldt, hvis man ikke pligtskyldigt udfører arbejdsopgaven med at at læse de bøger, man anskaffer sig. Det er både dovenskab og fråds på én gang.

Engang lånte jeg min mor en bog af en Nobelprisvinder i litteratur, som jeg givetvis havde fået igennem Samlerens Bogklub. »Har du læst den?« spurgte jeg næste gang, vi sås. »Selvfølgelig har jeg det!« lød svaret. Og så gik der tsundoku i den, selv om jeg endnu ikke kendte ordet. For bogen var stadig ikke sprættet op længere end til side 24, hvor jeg selv havde givet op.

Den befriende ærlighed, der ligger i at sætte ord på et fænomen, alle kender, kan måske give tsundoku en chance for at vinde indpas i det danske sprog, hvor vi ellers ikke optager mange japanske låneord.

Det springende punkt ved at begå tsundoku er selvfølgelig, om stablen af ulæste bøger derhjemme stadig er til glæde, eller om de bliver en dårlig samvittighed som de mange måneders Weekendavisen, der er lagt til side. Jeg er i dag gået over til at læse bøger på Kindle, og muligheden for at downloade bog-samples betyder, at jeg ikke har så mange ulæste bøger liggende elektronisk. Det er ellers ikke nær så svært at slette en e-bog, som det er at smide en rigtig papirbog ud. Jeg har prøvet. De vil bare ikke ud ad døren, men isolerer sig hjemme i reolen. Der er lidt hikkimori over dem ...