Guide: Her er fem luksuriøse steder, hvor du kan drikke din iskaffe

Coffee Collective: Kaffenørderi og luksus espresso-softice

Torvehallerne, Frederiksborggade 21, 1360 København K

Her er noget, der sikkert vil falde i god jord hos alle, der elsker kold koffein. Der er tale om en »iskaffe«, der ikke er, som man lige går og tror. Coffe Collective laver deres egen espresso-softice. Opskriften er enkel: Softice med friskbrygget espresso. Deres specielle maskiner sørger for, at isen bevarer den cremede konsistens, efter at espressoen tilføjes. En god mulighed for at blive kølet lidt ned i varmen og gå på opdagelse i Torvehallernes væld af gourmetmuligheder.

Isen koster 30 kroner. Er man til det mere flydende, kan man også købe en is-latte til 45 kroner.

Coffee Collective har også en bod ved Broens Gadekøkken ved Inderhavnsbroen.

Cakenhagen: Slaraffenland for kage-, champagne- og kaffeelskere

Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København

Cakenhagen ligger midt i Tivoli og er en del af Nimb. Cakenhagen gør det i realiteten mest i kager og champagne, men til kage hører oftest også kaffe. Menukortet spænder bredt, men her findes også den klassiske iskaffe, som kan nydes på deres terasse i Tivolis og Nimb Hotels farverige omgivelser.

En iskaffe koster 30 kroner. For at komme ind skal man betale entré til Tivoli.

Original Coffee: Iskaffe, sol og shopping

Illum Rooftop, Østergade 52, 1001 København K

På en af københavns bedste udsigtsposter, kan man tage en pause fra sin shopping og nyde en kølig forfriskning i solen. På Illum Rooftop kan man finde Original Coffee, der bestræber sig på at levere kvalitet i hver eneste kop kaffe. Ud over kaffe byder Illum Rooftop på et hav af andre muligheder. Udvalget spænder fra store bøffer til sprudlende bobler.

En klassisk iskaffe koster 39 kroner. Man kan også få cold brew til 34 kroner.

Tid til en kold pause på toppen! Et opslag delt af Original Coffee� (@originalcoffee) den 30. Maj, 2018 kl. 3.26 PDT

Risteriet: Kurbad og iskaffe

Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg

Har man brug for en pause ud over det sædvanlige, kan man mikse sin tur på kaffebar med et kurbad i Frederiksberg Svømmehal. Ikke nok med at man kan finde Risteriet, der selv rister deres kaffe; på stedet kan man tage et par stressfrie timer med fokus på sundhed og velvære. Man kan blandt andet tage sig en afslappet flydetur i saltbassinet, der fungerer på samme måde som Det Døde Hav. I denne varme kan man passende gå ud i Risteriet efterfølgende og snuppe en klassisk iskaffe: espresso, mælk, isterninger, sirup. Simpelt og lækkert.

En iskaffe i Risteriet koster 40 kroner. Et besøg i kurbadet koster 172 kroner.

Salte har i årtusinder været kendt som et naturligt produkt med gode egenskaber for menneskers velvære. I Frederiksberg Svømmehal forsøger de at tilsætte de samme salte og mineraler, som findes i Det Døde Hav.

Far's Dreng: Nyd en iskaffe med byens bedste brunch

Ny Adelgade 7 eller Rosengården 12, København K

Byens Bedste 2018 kårede i år Far's Dreng til byens bedste brunch. Far’s Dreng er en farverig smagsoplevelse med fotogent anrettede måltider, og det er særligt morgenmaden, stedet er kendt for. Her kan man bl.a. både få croissanter, skyr, vafler og ristet rugbrød eller den større »Sønnikes signatur« med diverse fristelser. Under hedebølgen er det et oplagt valg at kombinere sin brunch med deres iskaffe, hvor man selv har mulighed for at vælge, hvilken type mælk den skal laves på.

Iskaffe koster 40 kroner.