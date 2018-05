Fri mig for jeres bondesnu talen ned

Forleden morgen løb jeg på Frederiksberg Alle, helt optændt af selvhellig glæde over, at det var lykkedes mig at komme ud at løbe alene i regnvejr. Jeg var i strålende humør.

Indtil jeg så en reklame, der hang på en søjle foran Hotel Sct. Thomas.

Et stort billede af køer, der græsser under en blå himmel. »Vores køer er fri«, stod der. Som en reklame for Øko Friland.

FRI? Altså udover, at jeg går ud fra, at alt det herlige saftige grønne græs er hegnet ind. At avlen af dem bliver styret hårdt, så de bliver insemineret og kælver, så det passer ind i avlsprogrammet og giver så mange kalve som muligt. Fri? Udover, at de bliver slagtet, når de har en passende størrelse. Det er eddermuggeme ikke en frihed, som jeg ville have lyst til.

Og inden, der er nogen, der råber »by-svin, dumme vegetar, hvad ved du om den slags«, så lad mig lige indskyde, at jeg 1. spiser kød og godt kan lide det. Mindre end for ti år siden, men jeg spiser stadig kød og jeg sætter stor pris på en god bøf eller tatar, at jeg 2. er opvokset i verdens mindste landsby, omkranset af marker og græssende køer (med hegn omkring) og 3. har en far, der er kvægdyrlæge. Så uden at der skal gå helt De Nattergale med den uforglemmelige linje »jeg har kastreret flere grise, end du har har spist ærter« i den, så har jeg set virkelig mange stalde. Jeg har været i slagtehuse, set køer blive skudt med boltpistol. Jeg har talt om malkekvæg og kvægavl og yverbetændelse og kejsersnit og mælkefeber og kødkvæg, der ikke kan kælve normalt, fordi de er så muskuløse, så længe jeg har haft et sprog.

Jeg kan godt lide landbrug, jeg kan godt lide bønder. Men jeg kan ikke lide reklameflok, der forsøger at bilde mig ind, at køerne bare trasker rundt helt happy ude på en mark og nærmest har været til coach og healet deres indre kalv og lært at meditere og simpelthen fundet friheden. Stop. De går der, fordi de skal spises, og det er fint nok, men det er ikke romantisk eller frit. Husdyr er ikke frie. Det er definitionen på husdyr.

Så fri mig for den der bondesnu romantiseren over, hvor hyggeligt der er ude på landet og hvor fri dyr på græs er, gu’ er de ej, det er noget pladder, og det har udelukkende til formål at bilde byboere ind, at der nærmest ikke dør noget dyr, når de spiser en bøf. Hey, det gør der. Det er okay, hvis dyrene har haft det okay. Så skån mig for mere skønmaleri og lad mig i stedet få et par adresser og et tættere forhold til nogle avlere. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan de behandler deres dyr. Om de er ordentlige mennesker, der tager det ansvar, det er at holde levende væsner fanget, seriøst. Jeg vil gerne kunne se den landmand, der har opdrættet mine bøffer, i øjnene. Så kan jeg også se mig selv i øjnene i stedet for at stå ved køledisken og håbe på, at jeg ikke har været med til alt for meget dyreplageri, når jeg får lyst til en burger.

Så please: Mindre skønmaleri, mere kontakt. Så kunne det måske blive som i min barndom, hvor vi kun købte kød fra de bønder, som min far syntes behandlede deres dyr ordentligt. Den slags smager nemlig bedre.