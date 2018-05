Fra Nomas lillebror til mexicansk taco-dronning: Stem på Byens Bedste nye restaurant

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal kåres til Byens Bedste 2018. Afgiv din stemme her.

Barr serverer gamle klassikere på en ny måde.

Barr

Strandgade 93, 1401 København K

Holdet bag Noma ligger aldrig på den lade side. I Nomas tidligere lokaler rykkede Barr ind i 2017. Her tager man livtag med de gamle klassiske mormor-retter. Eller med andre ord ekstremt velsmagende comfort food, uden at det bliver retro eller kitschet. På menuen finder man retter med navne som agurkesalat, varmrøget sild, frikadelle og revelsben. Nøglen ligger generelt i ændrede teknikker og små twists – og selvfølgelig, som altid på denne adresse, de bedst tænkelige råvarer.

På Ibu smager maden af både Singepore og Malaysia.

Ibu

Vesterbrogade 56, 1620 København V

Restaurant på Vesterbrogade er en autentisk smagseksplosion fra både Malaysia og Singapore. Navnet Ibu er malaysisk og betyder mor. »For hvad gør en mor? Hun tager sig af dig, hun vil dig det bedste, hun er en sikker havn, og det kunne vi også rigtig godt tænke os at være,« forklarer manden bag Ibu, Henrik Jyrk, som for øvrigt selv er malaysisk gift. Stilen er asian fusion med et lille twist rock ’n roll, og man kan sidde og nyde sin mad i baren, hvis man vil have den kosmopolitiske stemning fra storbyen med.

På restaurant Frank skabes klassikerne med nye teknikker.

Frank

Ny Adelgade 3, 1104 København K

Denne restaurant betegner sig selv som et stilmæssigt gadekryds. Der er masser af klassiske retter, men de er alle skabt med nye teknikker og de bedste råvarer. Ambitionen er at skabe mad, der smager af noget. Indretningen er indbydende og lækker med grønne veloursofaer langs hele væggen, der er malet i en støvet bourgognerød farve. Her er håndlavede træborde, og man sidder godt i Wegners CH26-spisestol, mens kokkene, som serverer en del selv, kommer ind med maden anrettet på specialdesignet stentøj.

Trio er Axel Towers' store restaurantsatsning.

Trio

Jernbanegade 11, 1608 København K

20. september 2017 indledtes en ny æra i København, hvor man kan komme højt til vejrs. Det skete, da Restaurant Trio slog dørene op for en stor satsning i Axel Towers. De tre øverste etager i Axel Towers byder på cocktail-skybar, selskabslokaler og restaurant. Her er det restauranten, der er i fokus. Køkkenstilen er dogmefri og hiver indslag ind fra hele verden, hovedsageligt koncentrerer de sig om lokale råvarer i sæson. Køkkenet har en stor indendørsgrill, som sender den subtile røgsmag ind i retterne.

Der er tacos i lange baner på Sanchez i Istedgade.

Sanchez

Istedgade 60, 1650 København V

Den mexicanske taco-dronning Rosio Sanchez har med Sanchez i Istedgade åbnet sin første store restaurant i København. Her er plads til 46 gæster, og hun har fået designfirmaet La Metropolitana fra Mexico City til at indrette. På restauranten giver den tidligere Noma-kok sit eget take på de klassiske mexicanske retter. Guacamolen er den bedste, vores anmelder har smagt til dato, de lækre tacos er delikate og det mexicanske svar på pulled pork. Anmelderen og AOK anbefaler klart en smuttur i det mexicanske smagsunivers i Istedgade.

