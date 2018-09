Forskere gør overraskende opdagelse: Nu er man tæt på kur mod hårtab

Et kemikalie designet til at efterligne duften af sandeltræ kan også stimulere hårvækst på mennesker. Det viser ny forskning, skriver The Independent.

Selvom forsøgene er udført på hovedbundsvæv i et laboratorium, siger forskerne bag opdagelsen, at de er lige på nippet til effektivt at kunne behandle hårtab.

Resultaterne fra forsøg på mennesker, der har meldt sig som frivillige, er allerede undervejs. Holdet bag siger at de »ikke er langt fra« at lade det gå fra forsøgsbasis til virkeligheden.

»Det er faktisk en ret fantastisk opdagelse,« siger professor Ralf Paus, forsker ved University of Manchester, der har stået i spidsen for forskningen, til The Independent.

Forskerne nåede frem til deres resultater gennem en oldgammel kemisk genvej i hårsækkene. Det lod dem både bremse celledød og øge væksten i hårsækkene.

De gjorde det med brug af en meget usandsynlig ingrediens sandalore, et kemikalie der er produceret til at genskabe duften af sandeltræ, som ofte bruges i parfumer, deodoranter og sæber.

Lugtesansen aktiveres, når duftmolekyler fra forskellige kemikalier genkendes af celler i næsen, men de processer, der sørger for det, findes ikke kun i næsen.

Det er de samme kemiske signalsystemer, der regulerer en lang række andre cellefunktioner i vores krop. Hårvækst er en af dem.

Forskerne har fokuseret på en receptor kaldet OR2AT4, som er kendt for at blive stimuleret af sandalore. De findes i det ydre lag af vores hårsække

Forskerne har fundet ud af, at de ved at stimulere receptorerne i hårsækkene med det syntetiske sandeltræduftstof, både kan stimulere hårvækst og begrænse celledød i hårsækkene. Det var nok til at opnå »substaniel, klinisk relevant effekt på hårvækst,« hvilket de har dokumenteret i deres publicering i Nature Communications.

Undersøgelsen indikerer, at de menneskelige hårsække faktisk besidder evnen til at »dufte«, i den forstand at de reagerer på dufte og bruger dem til at regulere vigtige funktioner i kroppen, som f.eks. vækst.

Mange millioner af mennesker lider af hårtab, og efterspørgslen på en kur mod hårtab er tårnhøj. På trods af at der har været mange lovene studier de seneste par år, når mange af dem aldrig videre fra de første laboratorietests.

Men ifølge professor Ralf Paus er hans forskerholds nyeste opdagelse »overhovedet ikke langt fra« at kunne blive bredt anvendt på klinikker mod hårtab.

Forskerne forventer resultater i begyndelsen af 2019.

Dr. Nicola Clayton fra British Association of Dermatologists, Storbritanniens sammenslutning af hudlæger, siger begejstret til The Independent:

»Det er virkelig fascinerende, at menneskets hårsække, som forskerne skriver, kan »lugte« gennem de her oldgamle receptorer.«

Hun betegner forskernes data som »meget spændende«.