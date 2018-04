Forårsklargøring: Gør altankassen parat til en ny sæson

København. Det hele ser måske lidt trist og farveløst ud i altankasserne og krukkerne lige nu. Men på med handskerne, for der kan sagtens komme liv på altanen, selv om det stadig er koldt udenfor.

Det fortæller fagekspert i have og uderum hos Bolius Jesper Corfitzen.

- Man skal starte med at gå ud og tjekke sine krukker, potter og kasser efter. Er der gamle planter, som står og er visne, så skal man have dem taget op, rystet jorden af og smidt dem i en affaldssæk, så man starter på en frisk, siger han.

Mange tror, at de skal skifte al jorden i krukker og kasser, men det er ikke nødvendigt, siger Jesper Corfitzen.

- Man kan sagtens spæde den eksisterende jord op med noget god pottemuld i toppen og endnu bedre, hvis man kan få fat i noget kompost eller champost, hvor der også er lidt næring i, anbefaler han.

Champost er en købeudgave af den kompost, man selv kan fremstille.

Derudover er det vigtigt at blande noget lergranulat eller lecakugler i jorden.

Til en tiliters krukke anbefaler haveeksperten en god håndfuld.

- For det sikrer, at der er god luft ned igennem, og at vandet kan sive ned, så jorden ikke står og falder sammen. Det er væsentligt for, at planternes rødder kan ånde, siger han.

Som alternativ kan man helt lavpraktisk også knuse gamle potteskår og blande dem i jorden for at skabe en grovere struktur.

Herefter er du klar til at plante de blomster, planter, krydderurter eller grøntsager ud, du gerne vil have på altanen.

Vær opmærksom på, at grøntsager skal have en del jord, så her vil det være smart at bruge store krukker. Forårsblomster, krydderurter og løgplanter kan derimod sagtens stå i lidt mindre altankasser.

Når man skal vande, skal man huske flydende gødning. Det er ekstra vigtigt, når man genbruger jord fra sidste år, for den vil være særligt udpint, siger Jesper Corfitzen.

- Grundlæggende skal man bruge flydende gødning, hvor der er mikronæringsstoffer i, siger han.

Haveeksperten anbefaler den version, hvor der står "plus micro" på dunken. Og her skal du bruge cirka én kapselfuld til ti liter vand.

- Det er vigtigt, at man gør det, hver gang man vander. Så planterne har noget at leve af, siger han.

Ellers vil de nemlig ikke have nok at leve af, og det vil komme til udtryk ved, at bladene bliver gule, og planten begynder at se kedelig ud.

/ritzau fokus/