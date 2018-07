For 25.000 kroner om året kan du bade på toppen af Nimb: Vi har testet poolen

Axel Towers mod den blå sommerhimmel, Industriens Hus med sine trappeformede terrasser, Hovedbanegårdens enorme tag samt Tivolis trækroner og farverige forlystelser. Udsigten fra Nimb Roof fejler bestemt ikke noget.

Det københavnske luksushotel har denne sommer udvidet med en eksklusiv tagterrasse, der byder på både pool, bar og loungeområde. Her kan man omgivet af grønne planter og mørke møbler i klassisk Nimb-stil solbade til et soundtrack af rådhusklokker, musik fra Pantomimeteatret og glade hvin fra Himmelskibet, mens trafikstøjen fra Bernstorffsgade kun summer svagt i ørerne. Det er nærmest ikke muligt at befinde sig mere centralt i København, og alligevel er stedet den perfekte oase, når man trænger til at trække sig lidt tilbage, men stadig vil mærke suset fra storbyen.

På tagterrassen er poolen i centrum, hvilket er fuldt fortjent, for med sin blågrønne mosaikbund er den en af de pænere af slagsen. Den er kun 60 kvadratmeter og giver således plads til både liggestole og cafeborde omkring sig - men ikke mange svømmetag, skulle man tro. Der er dog tænkt over detaljerne, så i vandet er der strøm, der gør, at man sagtens kan få sig lidt motion uden at støde hovedet mod kanten efter et par spark med benene.

Mens der nede i forlystelseshaven indtages softice og store fadøl, sippes der cocktails og kombucha på Nimbs tagterrasse. Man kunne ønske sig, at baren heroppe i højderne bød på et lidt større udvalg af lette retter, som matchede de sommerlige drinks, men med en af Københavns bedste sushirestauranter som nabo, er det næppe nødvendigt. Bag det sorte hegn på hotellets tag gemmer Sticks 'n' Sushis nyeste spisested sig nemlig, og der er endda en skjult låge, så man kan kan smutte ind og bestille en omgang sashimi til at spise i himmelsengen.

De fleste dage er Nimb Roof ikke åben for den almindelige københavner, for man skal enten være gæst på hotellet eller en del af den eksklusive Nimb Club, der kun har plads til et begrænset antal medlemmer, for at få lov til at slænge sig på terrassen og bade i poolen. Et medlemsskab kan erhverves for 2.500 kr. om måneden eller 25.000 kr. for et år, men så får man også adgang til nye fitness- og wellness-faciliteter, der åbner senere på året.

I løbet af sommeren kan det dog lade sig gøre at besøge tagterrassen, selv om man ikke har medlemskort. Tre gange om ugen afholdes arrangementer med alt fra grillmad og tapas til koncerter og DJs, og her er det muligt at købe billetter til hvert enkelt event. Poolen er dog forbeholdt klubmedlemmerne og hotellets gæster, så den får man ikke lov at benytte under arrangementerne.

Det føles næsten uvirkeligt at ligge og slappe af på en solseng lige midt i København og have hele byen så tæt på. Man kan godt ærgre sig over, at København ikke har flere tagterrasser, for et åndehul som Nimb Roof kan være tiltrængt i sommervarmen, eller når man får nok at menneskemylderet. Og så bliver vores by bestemt ikke mindre betagende af, at man kommer lidt op i højderne og får lov til at kigge ned på det hele.

Hvad: Nimb Roof

Hvor: Bernstorffsgade 5, København V