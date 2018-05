En kølig fra kassen - eller hanen: Stem på Byens Bedste ølbar

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal kåres til Byens Bedste 2018. Afgiv din stemme her.

Skaal er rykket ind i Klaptræets gamle lokaler.

Skaal

Kultorvet 11, København K

I Klaptræets gamle lokaler på Kultorvet har Danmarks største specialølbar, Skaal, taget over. Her er blandt andet 48 fadølshaner og mere end 60 forskellige flaskeøl. Manden bag hanerne er Jens Ungstrup - en sand ølkender, der har anmeldt mere end 38.000 øl på verdens største anmelderside for øl, ratebeer.com. Skaal har plads til 300 gæster, og udover gyldne dråber i stride strømme kan man få serveret burgere, snacks, salater og klassisk dansk smørrebrød.

Læs mere om Skaal her.

Godt Øl er en kombineret ølbar og butik i Indre By.

Godt Øl

Knabrostræde 25, kld., København K

For få måneder siden fik København en helt ny ølbar og butik, som er opkaldt efter indehaveren, Lonnie Godt. Den lille bar på hjørnet af Knabrostræde og Snaregade har 12 haner med skiftende øl, samt en decideret butik, hvorfra man kan købe 50-60 forskellige specialøl. Her er noget for alle typer smagsløg. Er man i forårshumør, kan man eksempelvis gå efter en hindbær-lambic, men har man mere smag for mørk øl, skænker bartenderen gerne et glas af den sorteste porter.

Læs mere om Godt Øl her.

Ølbaren Rbabarrab ligger på Sønder Boulevard på Vesterbro.

Rbabarrab

Sønder Boulevard 53, København

Rbabarrab er en lille, fin ølbar uden dikkedarer. Den åbnede på Sønder Boulevard i 2017, og Keld Pedersen, der også ejer Bageriet Brød og butikken Kihoskh, står bag. Rbabarrab har 15 forskellige haner, der alle indeholder forskellige typer af øl. Der kan både drikkes pilsner, IPA, weissbier og stout, og der er øl for såvel nørder som for dem, der tror, de ikke kan lide specialøl. Ølkortet skifter hyppigt, og i hanerne kan der være øl fra Mikkeller, Evil Twin, Pipeworks og mange andre.

Læs mere om Rbabarrab her.

Brus

Guldbergsgade 29F, København

Øl i topklasse og storby-coolness bliver mikset til perfektion på adressen Guldbergsgade 29F, hvor bryggeriet To Øl har omdannet en tidligere fabrikshal til bryggeri, tapperi, spisested, bar og gourmetbutik. Hos Brus brygger de øllet på stedet, og med deres 1000 liters tanke har de muligheden for at brygge mange forskellige slags øl. Man kan bestille burgere, chicken wings, tatar og andre godter i baren, og man kan komme med til smagninger og rundvisninger i bryggeriet.

Læs mere om Brus her.

Taphouse har mere end 60 ølhaner.

Taphouse

Lavendelstræde 15, København K

Lille, hyggelige Lavendelstræde gemmer på en af Københavns største ølbarer. Taphouse hedder den, og som man på baggrund af navnet nok kan regne ud, gør den sig meget i fadølshaner. Rigtig mange fadølshaner - her er faktisk over 60 af slagsen. Fra hanerne strømmer gode sager, som bliver serveret ved forskellige temperaturer fra kølerum i kælderen. Fokus er på forskellige kvalitetsøl - primært fra små og mindre bryggerier fra såvel Danmark som udlandet.

Læs mere om Taphouse her.

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal kåres til Byens Bedste 2018. Afgiv din stemme her.