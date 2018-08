Ekstrem varme på vej mod Danmark: Op mod 37 grader på onsdag

Det gælder om at nyde det køligere pusterum i vejret, for der er høj varme på vej til Danmark igen. Og i dag blev der skruet op for varmegraderne.

De seneste vejrkort forudser nu temperaturer på op til 37 grader i Danmark - det viser prognosen fra ECMWF, det fælleseuropæiske meteorologiske samarbejde med kontor i London.

Det er den varme luft fra Den Iberiske Halvø, der i dag ligger over Sydfrankring, som langsomt trænger sig op over Europa.

Varmest i den sydlige del af landet

Varmen vil nå Danmark allerede sent tirsdag, hvor der i de sydlige egne bliver op til 33 grader. Men onsdag går det for alvor løs. I Sønderjylland topper det tidligt på dagen omkring 33-35 grader. Ud på eftermiddagen vil Lolland og Falster samt dele Sjælland få temperaturer op til 35-37 grader.

»De seneste dage har maksimumtemperaturen ligget lavere, men nu er prognoserne ganske rigtigt oppe i nærheden af 37 grader,« bekræfter vagtchef Steen Rasmussen ved DMI.

Hvis termometeret rammer 37 grader i Danmark, vil det være en ny varmerekord. Den hidtidige rekord er på 36,4 grader, der blev målt den 10. august 1975 i Holstebro.

»Der er mulighed for at slå den danske varmerekord, men der er stadig en stor usikkerhed på de 37 grader. Det mest sandsynlige er, at vi ender i intervallet 30 til 35 grader. Det er stadig godt varmt,« siger meteorologen.