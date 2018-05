»Den modne kærlighed kræver, at man kan slippe ideen om, at det konstant skal være fyr og flamme«

Det er den tid på året, hvor vi maler med den store lyserøde pensel hen over kærlighedslivet. De lange aftener og lyse nætter har altid været romantikkens rum. Men hvor dygtige er vi danskere egentlig til at være to? Vi har bedt tre kærlighedseksperter om at lave en overflyvning af kærlighed anno 2018.