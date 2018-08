Den eneste sunde mængde alkohol er nul

Alkohol er ikke godt for helbredet. Punktum. Meget alkohol er meget skadeligt. Lidt alkohol er lidt skadeligt. Men der findes ikke en grænse for moderat alkoholforbrug, hvor det er gavnligt for helbredet at drikke.

Så entydig er konklusionen i en stor analyse af alkoholvaner og sygdom i hele verden fra 1990 til 2016. Tallene viser, at alkohol er den syvendestørste årsag til både tidlig død og sygdomsbyrde, og der er en simpel sammenhæng mellem alkoholmængde og risiko: Jo mere alkohol, jo større risiko. Den sikre mængde alkohol er nul.

»Det mest overraskende fund var, at selv små mængder af alkohol bidrager til tab af sundhed. Vi er vant til at høre, at en drink eller to om dagen er okay. Men beviser er beviser,« siger professor i sundhedsstatistik ved University of Washington, Emmanuela Gakidou, til CNN.

Analysen udelukker da heller ikke, at der kan være en gavnlig effekt af et moderat alkoholforbrug på isolerede dødsårsager som hjerte-karsygdom. Men som helhed gør alkohol ikke noget godt for sundheden.

I Danmark er nulgrænsen allerede en del af Sundhedsstyrelsens syv udmeldinger om alkohol, hvis to første sætninger lyder: »Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred, og drik ikke alkohol for din sundheds skyld.«

»Når vi ser på den fornøjelse, som traditionelt er forbundet med et moderat alkoholindtag, så er det ikke et argument for afholdenhed, at der ikke findes en sikker sundhedsgrænse. Livet selv er jo ikke uden risiko, og her vil ingen vel anbefale afholdenhed,« siger David Spiegelhalter, der er professor i »Almen Forståelse af Risici« ved University of Cambridge til CNN.

Det er Bill & Melinda Gates Foundation, der har finansieret undersøgelsen, som er offentliggjort i det lægevidenskabelig tidsskrift The Lancet: Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.