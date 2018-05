Clockwork Orange og Espresso Martini med bacon: Stem på Byens Bedste cocktailbar

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal kåres til Byens Bedste 2018. Afgiv din stemme her.

Balderdash er en isbar og cocktailbar, der gerne vil bringe det barnlige tilbage i de voksne. Lige nu serverer de en cocktail med øl-is fra Carlsberg.

Balderdash

Valkendorfsgade 11, 1151 København K

Man kan sagtens servere fornemme cocktails og samtidig være helt nede på jorden. Det er Balderdash beviset på. Her er legesygen og håndværket vigtigere end smarte art deco-møbler, og bartenderne i den lille, hyggelige cocktailhule i Valkendorfsgade eksperimenterer på livet løs. De fortolker gamle kendinge på de mest utænkelige måder, og det ene påfund er mere skørt end det andet, så du skal ikke blive overrasket, hvis din espresso martini smager af bacon, eller hvis din absintdrink ligner en børnefødselsdag.

Siden 2012 har de svenske cocktailmestre Mikael og Andreas Nilsson mikset drinks ved Gråbrødre Torv.

Strøm

Niels Hemmingsens Gade 32, 1153 København K

Der bliver bogstaveligt talt nørdet cocktails til den helt store guldmedalje ved Gråbrødre Torv, for her huserer de konkurrencevindende svenske cocktailmestre Mikael og Andreas Nilsson. Sammen åbnede de erfarne brødre baren Strøm i 2012. Her kan gæsterne både få velmiksede gamle kendinge i glasset og drinks med sjove ingredienser som bl.a. flødeboller og frosne Campari-kugler. Niveauet er tårnhøjt, men alligevel er stemningen afslappet.

Cocktailbaren Gensyn har overtaget Husar Pubs gamle lokaler på Frederiksberg.

Gensyn

Rolighedsvej 20, 1958 Frederiksberg C

I april 2017 rykkede bartenderne Terkel Kleist og Dave Jackson ind i Husar Pubs gamle lokaler på Frederiksberg for at opfylde drømmen om at skabe den cocktailbar, som de mente, København manglede. En cocktailbar, hvor prætentiøs er et ord i fremmedordbogen, og hvor man kan hygge med haneøl og kvalitetsspiritus, mens man spiller en runde keglebillard eller bare hænger ud med vennerne. Ud over et menukort spækket med cocktails har Gensyn 150 forskellige slags whisky og specialøl i hanerne.

Curfew er en moderne speakeasy-bar på Vesterbro.

Curfew

Stenosgade 1, 1616 København V

I Stenosgade kan man få syndsforladelse på den ene side af gaden og besøge syndens alko-hule på den anden. Her ligger cocktailbaren Curfew lige over for den katolske Jesu Hjerte Kirke. På Curfew har portugisiske Humberto Saraiva Marques styr på sagerne med sin moderne fortolkning af en speakeasy-bar med dunkelt lys og ridsede jazz-plader på grammofonen. Barens cocktails er sæsonprægede, og i efteråret 2017 og vinteren 2018 har menuen bl.a. været inspireret af store romaner fra det 20. århundrede.

Brønnum er et stort cocktailparadis på Kongens Nytorv.

Brønnum

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K

På Kongens Nytorv ligger et 400 kvadratmeter stort cocktail-nirvana ved navn Brønnum. Ejerne står også bag de efterhånden legendariske barer Ruby og Lidkoeb, og Brønnum må betegnes som kronen på værket. Lokalerne er mildest talt historiske, og her er flere cocktailstuer ensuite. I glasset får man international stil med et dansk tvist. Eksempelvis er den irske kaffe blevet genopfundet og moderniseret, så den både kan gå til de nysgerrige, og samtidig ikke skræmmer de

ældre fans af drikken væk.

