Brødre laver LinkedIn for kunstelskere

Brødrene Jeppe og Mattis Curth står bag appen Artland, et professionelt netværk for samlere og gallerier, hvor brugerne kan oprette en profil, uploade billeder af deres samlinger og skabe kontakt til ligesindede kunstkøbere over hele verden.

»Linked-in for kunstverdenen,« som Mattis Curth kalder det. Han etablerede Artland i 2016 sammen med sin bror.

De var begge nyligt begyndt at interessere sig for at samle på kunst, men oplevede – til deres store overraskelse – at det både var svært at finde information om de kunstnere, de gerne ville se nærmere på, og få bygget et netværk af ligesindede samlere. Vel at mærke uden at bruge flere aftener om ugen på at gå til ferniseringer og ad den vej langsomt arbejde sig ind i en kreds, som de oplevede som meget lukket om sig selv.

»Ideen med Artland er at skabe et trygt rum for både den etablerede kunstsamler og den, der ønsker at træde ind på markedet som kunstkøber,« siger Mattis Curth.

»Der eksisterer en masse fordomme om, at det kun er en bestemt type, der køber kunst, at det kræver en stor økonomi og så videre. Men der findes også rigtigt mange samlere, som bygger samlinger op med de budgetter, de har til rådighed med helt almindelige jobs. Vi gør det muligt for dem at finde den kunst, og hjælper nye samlere, der måske ikke helt ved, hvor de skal starte, ved at sætte dem op med andre samlere eller gallerier. Eller hjælper dem simpelthen med at få noget mere viden. Det betyder, at der er rigtigt mange, der tør begynde at snuse til det.«

Mattis Curth oplever, at Artland har rigtigt godt fat i både førstegangskøbere og de yngre samlere i tyverne og trediverne, der er digitalt indfødte, men til gengæld sjældent lægger vejen forbi et fysisk gallerirum.

Undersøgelser viser ifølge Mattis Curth, at flere og flere køber kunst online. Hele 66 procent af kunstkøbere under 35 foretager deres første køb online og det beløb man tør investere, uden at have oplevet værket fysisk er steget. Måske derfor er Artland ifølge Mattis Curth blevet rigtigt godt modtaget af gallerierne, der de senere år har været pressede af et faldende antal besøgende.

»Der er ikke så mange der går forbi gallerierne mere, fordi det er en ny generation, der er begyndt at købe. Og også den ældre generation er blevet vant til at få det hele foræret gennem tablets. Men kunst er jo ikke noget, du bare lige køber. Det er komplekst og kræver noget viden og noget forståelse. Og det er en proces, fordi det jo koster nogle penge. Derfor handler det for gallerierne meget om at bygge nogle gode relationer i stedet for at forsøge at være en del af en platform, hvor man tror, man bare kan sælge alt sådan Amazon-agtigt. På den måde tapper Artland ind i de eksisterende måder at arbejde på for gallerierne. Vi gør det bare digitalt. Og eftersom kunst er et visuelt medie, er det nemt at få noget inspiration gennem en skærm – og så kan man så gå ned i galleriet bagefter.«

Da det kan være en sensitiv ting at stå frem med, hvilke malerier man har hængende hjemme i privaten, er det muligt for samlerne at optræde med både eget navn og et alias. Men folkene bag Artland ved, hvem brugerne er. Alle bliver tjekket, og det er ikke tilladt kunstnere at bruge appen som salgskanal – og derved gå i direkte konkurrence med gallerierne.

»Vi er et sted for samlere og gallerier. Så når der kommer kunstnere, der gerne vil have noget til salg, og det gør der tit, siger vi nej. Det er ikke her, man skal promovere sig selv som kunstner, det findes der rigtigt mange andre platforme til som for eksempel Instagram. Artland er et sted, hvor man kan dele sin passion som samler og få mulighed for at skabe nogle relationer med ligesindede.«

Heriblandt også kunstnere. For hvis du er kunstner og samler, og det er temmelig mange kunstnere, er du velkommen til at dele din samling, viden og passion. Bare du ikke spammer andre brugere med gode tilbud!