Bo i en teltlodge for 8.000 kroner: Der er gået glamping i Roskilde Festivalen

En lodge er noget, de fleste forbinder med safari i Afrika, hvor man kan sidde under teltdugen og nyde savannen med et glas gin tonic i hånden - og for en stund føle sig som Karen Blixen.

Også i Sydeuropa er det blevet populært at indlogere sig på overnatningssteder, der komfortmæssigt ligger langt fra den traditionelle opfattelse af camping. Alternativet hedder glamping - eller glamourøs camping - hvor man hverken behøver frygte for dårlig ryg efter en nat på liggeunderlag eller akut klaustrofobi ved tanken om at ligge for mange mennesker på for lidt plads i et alt varmt eller koldt telt.

I glampinglejren på årets Roskilde Festival er lydene fra vilde dyr eller Middelhavet erstattet af en dyb bas fra en højttaler få meter væk. Til gengæld lever lodge-teltene til fulde op til definitionen på tidens camping for folk, der dybest set helst undgår telte. De lilla, gule, blå og grønne telte ligger på stribe ved indgang Øst, og vælger man en overnatning her, er der ingen risiko for hverken myoser eller søvnløse nætter.

Firmaet bag teltene hedder Dreamlodges. Her er da også basis for en god nats søvn - og man skal ikke selv have sengetøj med.

Det hårde underlag er skiftet ud med rigtige senge bygget op i træ, og en lille lampe med USD-stik gør lommelygten overflødig og sikrer strøm til mobilen. Trods de godt 25 grader uden for er der tilmed ganske svalt under teltdugen.

Alternativ til hotellet

Helt billigt er det ikke. Mens man kvit og frit kan slå sit telt op på et de mange campingsites, koster det her 8.000 kroner at indlogere sig i et lodgetelt, som til gengæld er slået op på forhånd, og som kan huse to mennesker. Beduinteltet er en anden mulighed. Det koster 9.000 kroner for hele ugen, og her kan bo op til fire personer.

»Vi havde ikke lyst til at slæbe et telt med, og vi ville gerne noget i den her stil. Da de mindre var udsolgt, valgte vi den bedste model. Jeg var på Roskilde første gang for 20 år siden, hvor jeg lå i smatten - det betalte jeg også prisen for,« siger Jonas Spartali, der til daglig arbejder som distributionsmanager, men som siden søndag har hygget sig i lodge-lejren, hvor han tager en pause i skyggen på den lille træterrasse. I indgangen til teltet hænger den hvide lampe i rispapir og venter på at skabe loungestemning senere på aftenen.

Jonas Spartalt (midtfor) boede i »smatten« for 20 år siden. Nu har han valgt et dyrere, men noget mere komfortabelt alternativ.

»Der er ikke så meget gang i den hernede - hvilket er ret fedt. Samtidig ville det koste det samme at tage en uge på camping, som vi betaler for teltet her. Et sommerhus er måske endnu dyrere at leje - og der er ikke så god musik. Jeg synes, det er det værd,« tilføjer Jonas Spartali.

Roskilde Festival har de senere år eksperimenteret med forskellige produkter, man som gæst kan tilkøbe, hvis man gerne vil bo ekstra godt. I år er der skruet ekstra op for den del af festivalen, fortæller kommunikations- og marketingchef ved Roskilde Festivalen, Mads Mikkelsen.

»Vi oplever i stigende grad, at der er en række forskellige måder at tage på festival. Det her er en af dem. Man vil gerne have en festivaloplevelse, der passer til den, man er, og så tilkøber man campingprodukter, som passer til det,« siger Mads Mikkelsen, der ser det nye tiltag som et alternativ til en hotelseng i Roskilde by.

Flere gæster har udnyttet dagene op til festivalen til at få en lille campingferie.

»Ud over at være et lidt mere convenient sted at sove, kan man også selv bestemme, hvornår man vil ankomme, da man ikke behøver løbe efter en teltplads. Derfor er det også især det lidt ældre publikum med en højere købekraft, der vælger den her model, end vores klassiske publikum, som er omkring de 24 år og studerende,« siger han.

Som et boutiquehotel

Glamping på festivaler er ikke nyt. Heartland Festival på Fyn er en af stærkeste danske eksponenter for tendensen med at bo ekstra godt midt i naturen.

Hvis man kaster et blik rundt på store toneangivende internationale festivaler som engelske Glastonbury og amerikanske Coachella Festival i Californien, er de nye tiltag på Roskilde Festivalen ganske beskedne.

På Glastonbury Festival er der også mulighed for at betale sig til et komfortabelt alternativ til det klassiske telt.

Gæster til Glastonbury kan indlogere sig på et pop-uphotel bestående af luksustelte, og her understreger arrangørerne, at der følger flere af de samme services med, som man kan få på et boutiquehotel. Det betyder blandt andet en reception med concierge, en porter til at bære bagagen, et spaområde og nye, spændende menuer dagen igennem i den eksklusive restaurant.

Glamping på Coachella Music Festival i Californien. Her er det hotelkæden Marriott, der har indrettet lodgen.

På Coachella Music Festival er det hotelkæden Marriott, der står bag den særligt eksklusive overnatning. Ud over indretningen, hvis indretning afspejler hotelkædens værelser rundt omkring i verden, concierge-service og, naturligvis, bruser, er der mulighed for at holde den californiske varme på afstand med aircondition - og for at holde sig lidt på afstand fra crowden. Prisen er fastsat ud fra et pointsystem, så hyppige gæster på Marriotts hoteller kan spare op over tid.

Et af teltene gik i år for 800.000 point svarende til godt 38.000 dollars, melder Forbes, hvis skribent Forbes Jim Dobson noterer, at det er prisen værd for os, der »har brug for at komme lidt væk fra horderne og heden«.

Vi vil gerne bruge penge

At det netop er nu, vi ser endda meget ekstravagante tiltag, er langt fra tilfældigt. Mens det i starten af 2010erne ville tangere dårlig smag at betale mange tusinde kroner for at indlogere sig i en luksuslodge på en festival, har det økonomiske opsving for alvor sat sit præg på vores forbrugsmønstre, fortæller trendforsker Jesper Bo Jensen.

»Det er et udtryk for, at folk har penge, at vi er midt i et opsving og at nøjsomheden, som vi så under krisen, er forduftet. For nogle år siden var designhotellerne den store luksus, men det er ikke rigtig det, folk går efter nu. Nu vil man gerne bruge flere penge på noget, der er anderledes - i nogle tilfælde ekstremt. Noget der adskiller sig fra at på et traditionelt dyrt hotel,« siger Jesper Bo Jensen, som understreger, at tendensen med at vende tilbage til naturen for alvor startede under finanskrisen, hvor glamping så småt begyndte at blive et alternativ til det gode hotel.

»Der er jo ikke noget originalt i at tage på Roskilde Festival og bo i en mudderpøl eller dampe under 30 grader. Her har glamping en luksus indbygget i sig. Det er jo også meget rart at lukke de andre ude af og til,« siger han.

Festivalen er en by

At Roskilde er ved at blive transformeret til en luksusfestival er dog lidt af en overdrivelse. Der er under 100 telt-lodges, hvilket er et overskueligt antal set i lyset af de omkring 80.000 deltagere, der overnatter i andre og i de fleste tilfælde mere beskedne omgivelser.

Glamping i mange farver.

Samtidig var lodgeteltene længere om at blive udsolgt end festivalens andre overnatningsmuligheder, fastslår festivalens kommunikations- og marketingchef, der anskuer festivalen som en slags by, hvor forskellige segmenter ønsker at bo i forskellige kvarterer.

»Vi arbejder netop ud fra tanken om, at Roskilde Festival skal være en festivalby. Ligesom der i København er forskellige områder med forskellig karakter, håber vi på, at Roskilde Festival kan tilbyde noget, uanset hvor man er i livet. Det kan være, at man starter med at være 18 eller 20 år og bo lige syd for hegnet til indre plads, og så tager man sådan et livsforløb over 20 år, hvor man prøver at bo forskellige steder på festivalen,« siger Mads Mikkelsen.

Sådan lidt ligesom København, hvor mange også starter et sted og slutter et andet.

»En periode synes man måske, det er det fedt at bo midt på Istedgade, og Distortion er det fedeste i hele verden. Så går der fem år, og så tænker man: »Hvor er det irriterende, at Distortion larmer«, og så vil man hellere finde et sted med en lille have.«

Hedonistisk nydelse

Mads Mikkelsen tror desuden, at det styrker festivaloplevelsen, når alt fra den nyudklækkede student til den vellønnede voksne finder vej til Dyrskuepladsen.

»Hvis der er flere typer mennesker med, giver det et mere diverst fællesskab. Man kan stadig gå ind i de her områder - det er jo ikke noget lukket reservat. Så på den måde kan sagtens møde hinanden - også uden for koncerterne.«

Rispapirlamperne giver loungestemning om aftenen.

Når Roskilde Festival har haft held med at at sælge dyrere alternativer som lodgetelte, handler det om meget mere end overnatning, mener Jesper Bo Jensen. Den var ikke gået i de år, hvor den største gastronomiske oplevelse, man kunne få, bestod af en flad burger eller en hotdog.

»Noget af det, som bærer den her tendens igennem, er den gastronomiske del, og her har Roskilde Festival oppet sig gevaldigt. Det her segment vil have god mad og luksus som en god rom - med andre ord hedonistisk nydelse,« siger Jesper Bo Jensen.