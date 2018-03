Blød eller hård: Vælg en rygvenlig madras

København. Mange døjer med ondt i ryggen.

Og selv om en god seng ikke er nogen garanti for at blive smertefri eller forebygge rygsmerter, så kan den rigtige madras gøre en forskel.

Det siger professor emeritus på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet Tom Bendix.

- En madras skal helst følge kroppens konturer i de skiftende stillinger, man ligger i, siger han.

Det kan dog være svært at dokumentere, at bestemte typer madrasser afhjælper rygsmerter bedre end andre, eftersom de fleste rygsmerter spontant bølger op og ned i perioder, siger Tom Bendix.

Ikke desto mindre står han bag et studie, hvor en række forsøgspersoner med kroniske rygsmerter blev inddelt i tre grupper.

Den ene gruppe skulle sove i en vandseng. Den anden gruppe skulle sove på en madras, der formede sig efter kroppen. Og den tredje gruppe skulle sove på en madras, som næsten ikke gav sig.

Forsøget viste, at dem, der sov i en vandseng eller på en madras, der formede sig efter kroppen, generelt havde færre smerter, end dem der sov i en seng, som ikke tilpassede sig.

Derfor kan det altså være en god idé at vælge en madras, der følger kroppen.

Ifølge Tom Bendix er det en myte, at det er godt for ryggen at ligge på en hård madras.

- Det virker måske for nogle, men i almindelighed er en hård madras en dårlig idé for personer med længerevarende rygsmerter, siger han.

Omvendt må sengen heller ikke være for blød.

- Sover man på en gammel springmadras med halvslappe fjedre, kommer man til at ligge i en slags hængekøjestilling, og det er også en dårlig idé, siger Tom Bendix.

For at teste om din madras passer til din krop, skal du tjekke, om der er kontakt mellem topmadrassen og din lænd, når du ligger på ryggen.

Det siger Michael Randsøe, som har 42 års erfaring som selvstændig kiropraktor og har arbejdet som konsulent for sengefirmaer.

- Put en hånd ind under lænden, og mærk om madrassen fylder lændesvajet ud, siger han.

Når du ligger på siden, skal din skulder og din hofte synke tilpas meget ned i madrassen, således at din rygsøjle ligger fuldkommen vandret, når man ser dig bagfra.

Hvor blød eller hård en seng, du skal have, afhænger af din højde og din kropsvægt.

Derfor skal mænd og kvinder ofte have vidt forskellige madrasser og topmadrasser.

- Hvis en kvinde på 65 kilo og en mand på 110 kilo skal købe en fælles seng, skal han have en madras, der er væsentlig hårdere end den, hun skal have, siger Michael Randsøe.

Selv hvis der kun er ti kilos forskel, skal et par typisk have forskellige madrasser og topmadrasser.

Hvis du finder ud af, at din nuværende madras ikke passer til din krop, kan du prøve at gøre den blødere eller hårdere i stedet for at skrotte sengen helt.

- Man kan lægge et stykke masonit eller pap ind mellem lamellerne og madrassen for at gøre den hårdere, ligesom man kan lægge en ekstra eller en tykkere topmadras på for at ligge blødere, siger Michael Randsøe.

På elevationssenge kan man typisk indstille lamellerne til at være hårdere eller blødere.

Michael Randsøe er enig med Tom Bendix i, at rygsmerter bølger op og ned i perioder, og at en madras ikke er nogen garanti for at forebygge eller behandle rygsmerter.

- En god madras udelukker ikke, at du skal have behandling eller træne. Men den gør, at det gode, du har gjort for ryggen om dagen, ikke bliver ødelagt om natten, siger han.

