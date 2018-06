Badehoteller er populære som aldrig før: Læs her hvorfor

»Når du træder ind ad døren, skal det føles som at komme hjem« Sus Lajboschitz, ejer af hotel Hornbækhus

Der er ikke nogen reception på det nye badehotel Hornbækhus. Der skal ikke være nogen høj disk, der skiller de ansatte og gæsterne.

»Når du træder ind ad døren, skal det føles som at komme hjem,« siger Sus Lajboschitz, der sammen med sin mand, Lennart Lajboschitz har købt, renoveret og transformeret det historiske hotel Hornbækhus, der ligger i Hornbæk blot en time fra København. Navnet er det samme, men visionen og udseendet er noget helt andet. Der er farvestrålende Josef Frank og Gocken Jobs-tapet på væggene. Møblerne er antikviteter, der er ompolstret og renoveret, så de passer til farvehavet, der har oversvømmet stuerne, gangene og værelserne. Det er Sus Lajboschitz og hendes firma EEN, der har stået for indretningen. Sus og Lennart Lajboschitz, der startede butikskæden Tiger og solgte den igen i 2012, er også dem, der står bag det meget populære folkehus Absalon på Vesterbro i København.

Vi står i blomsterstuen. Der er en smule rodet. Dagen før var der turnering for det lokale bridgehold. Hornbækhus åbner først officielt i dag, men der er allerede kommet gang i fællesspisningen og aktiviteterne. Og det er lige præcis der, at Hornbækhus adskiller sig fra det klassiske badehotel.

»Hornbækhus er både for de lokale og for folk udefra. Det er mødet mellem mennesker, der driver os, og det kommer også til at præge Hornbækhus. Vores mission er at skabe en ramme for sociale relationer,« siger Lennart Lajboschitz.

»I dag, når folk rejser, søger de i høj grad autenticitet. Autenticitet er i mine øjne mødet med de lokale. Det er derfor, vi holder fællesspisning og arrangerer aktiviteter. Dér kan du snakke med ham, der bor nede ad vejen, med familien, der er kommet langvejs fra eller den lokale glaspuster,« siger Sus Lajboschitz.

»På den måde er Hornbækhus lidt en reformation af det klassiske badehotel – et bud på fremtidens badehotel,« siger Lennart Lajboschitz.

Hornbækhus står ikke alene. Der skyder nye badehoteller op langs de danske kyster. Gamle hotelkøkkener bliver opgraderet til folkelige gourmetkøkkener. Der bliver lavet miljøbevidste spa-afdelinger, og der bliver holdt kreative retreats. Svinkløv i Jammerbugten, Helenekilde i Tisvildeleje, Tisvildeleje Strandhotel og Ystad Saltsjöbad i Sverige. Opblomstringen af badehotellet handler om mere end nostalgi. Det afspejler nogle klare tendenser i samfundet og repræsenterer reelle behov i nutidens menneske – det viser os, hvordan vi gerne vil have, at fremtiden folder sig ud, lyder det fra forskerne.

»Vi oplever en lille reformation af badehotellet. I dag, ti år efter finanskrisen, har folk igen råd til at bo og spise lækkert og tage steder hen, der er lidt off-the-beaten-track. Vi jagter det autentiske, og der passer badehotellet rigtig godt ind. Bæredygtighed er kommet ind på lystavlen for nogle rejsende, og det manifesterer sig også i lysten til de langsomme og lokale rejser,« siger lektor Carina Ren, der forsker i turisme på Aalborg Universitet i København.

Der skete også det, at turisterne på især Vestkysten forsvandt. Badehotellerne måtte genopfinde sig selv, og det resulterede i en produktudvikling, forklarer Carina Ren.

»I gamle dage var badehotellet et sted for det bedre borgerskab. Det autentiske var slet ikke på dagsordenen. Der var ikke noget med at invitere de lokale fiskere indenfor. Det var upstairs, downstairs, og man mødte sine egne i et kultiveret badeliv. Det var slet ikke et forsamlingshus. Derfor er steder som Hornbækhus interessante. Det nye badehotel er et mashup af længslen efter det romantiske og nostalgiske og lysten til det lokale,« siger Carina Ren.

Også på skærmen er badehotellet populært. TV-serien »Badehotellet«, der netop har afsluttet sin 5. sæson på TV2, havde seertal på over 1,5 million. Det er meget i streamingens tidsalder, påpeger Gunhild Agger, der er professor i dansk mediehistorie på Aalborg Universitet.

»Badehotellet foregår i 1920erne og 1930erne. Vi har måske bedste- eller oldeforældre, der har fortalt historier fra dengang. Det gør, at vi kan forbinde os til serien, en fælles erindring. Generelt vækker ferie, strand, sol og det at komme væk noget i de fleste. Jeg tror, de færreste ønsker, at deres verden ser ud, som den gør i serien, men den repræsenterer et afsondret univers og et frirum, som vi længes efter,« siger Gunhild Agger.

Det er Anne Marit Waade, der er film- og medieforsker og leder af centeret What Makes Danish TV Drama Series Travel? på Aarhus Universitet enig i: »Badehotellet er uskyldig og nostalgisk. Serien er et afbræk fra samtidens komplicerede samfund. Al nostalgi indeholder en længsel efter noget gammelt. Men det er ikke kun en længsel bagud. Nostalgi repræsenterer også noget, du ønsker for fremtiden,« siger Anne Marit Waade.

1. juli åbner et badehotel i Blokhus, der er en kopi af hotellet fra TV-serien. Hotellet bliver opført i klassisk badehotelstil og Marie Louise og Steffen Ebdrup, der står bag hotellet, har ifølge Aarhus Stiftstidende blandt andet fået hjælp af TV-seriens scenograf Jette Lehmann til indretningen.

TV- og filmturisme er generelt populært og har været det længe, forklarer Anne Marit Waade: »Der er ikke nogen tvivl om, at popkulturen påvirker, hvor vi tager hen på ferie. Der er en sammenhæng mellem det, vi søger i vores underholdning, og det, vi søger i det virkelige liv. Det har man fundet ud af at kapitalisere.«

Natten til 26. september 2016 brændte Svinkløv Badehotel ned til grunden. Ulykken kom i landsdækkende medier og affødte en utrolig følelsesladet reaktion. Og det var ikke kun fra de lokale. Der kom dybtfølte reaktioner fra gæster over hele landet, folk var knust. Hotellet er i dag ved at blive bygget op igen, og genopbygningen bliver dokumenteret på de sociale medier og kvitteres ofte med tusindvis af likes. Hvorfor følte folk så stærkt for badehotellet?

»Der var mange, der havde et meget personligt tilhørsforhold til Svinkløv. De så det som et stort fælles sommerhus,« siger Louise Toft-Hansen, der ejer og bestyrer Svinkløv sammen med sin mand, Kenneth Hansen.

Svinkløv var og bliver ikke et luksussted. Det peb ind ad vinduerne, og der var kun det, der akkurat var brug for, forklarer Louise Toft-Hansen. Men folk kom igen på tværs af generationer og mødte ofte de samme gæster hvert år. Man tog selv tallerkenerne med ude fra verandaen og vidste, hvor der lå ekstra tæpper, forklarer hun: »Vi passede på stedet sammen. Jeg tror, det var det fællesskab, som gjorde Svinkløv så særligt.«

Det fællesskab er også noget af det, som Lennart og Sus Lajboschitz vil skabe på Hornbækhus.

»Vi har taget udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for os: vores familie, venner og mennesker, der har forført os og taget os nye steder hen. De vigtigste værdier i livet opstår mellem mennesker. Det er de sociale relationer, der skaber glæde og mening. Hvis vi kan være med til at facilitere sociale relationer, ja, så er min lykke gjort,« siger Lennart Lajboschitz.

Svinkløv ligger midt ude i klitterne i Jammerbugten. Naturen og det langsomme spiller også en rolle i opblomstringen af badehotellet, mener Carina Ren. Det kan Louise Toft-Hansen genkende. Første gang, hun kom til Svinkløv, blev hun slået omkuld af naturen.

»Vesterhavet skifter farve og tempo time for time. Det kan runge og brage og være blikstille. Du ser virkelig naturen spille med musklerne. Nærværet med naturen lægger op til at kigge indad. Du får en følelse af, at du er meget lille, og det sætter din plads i verden lidt i perspektiv,« siger Louise og fortsætter: »Det lyder måske lidt overdrevent og romantisk, men som hotellet lå der i den rå og uspolerede natur, kunne man virkelig opleve naturens store og livets små mirakler.

Vi havde ikke og kommer heller ikke til at have wifi eller telefon på værelset. Vi opfordrer folk til at lægge skærmene væk og lade roen sænke sig. Vi oplever i dag en så intens og overvældende digital udvikling, og jeg tror, at flere vil mærke behovet for at tage på ferie off-the-grid,« siger Louise Toft-Hansen. På det punkt minder nutidens badehotel lidt om de klassiske, hvor lægen sendte sine patienter på landet og ordinerede et antal minutters vandaktivitet per dag, tilføjer hun.

Tilbage på Hornbækhus går vi rundt oppe på den blå gang under kvisten, hvor værelserne har skrå vægge. Der er tænkt over hver en lille detalje. Der er malerier bag dørene, nøje udvalgte bøger og små glas- eller keramikfigurer i hvert værelse.

»Jeg kunne godt tænke mig, at dørene til værelserne blev åbnet en gang om dagen, så der kom lidt liv ind. Bare så de ikke bliver hengemt i de perioder, hvor der måske ikke lige bor nogen,« siger Sus Lajboschitz.

Hoteller, sommerhuse og steder, der er henvendt til turister, ligger ofte forladt hen, når sæsonen er slut. Hvad gør man, når weekenderne er ovre, og sommeren er slut?

»For os er det meget vigtigt at få de lokale med. Det handler om, at det er økonomisk bæredygtigt at holde åbent hele året rundt, men det handler ligeså meget om, at vi gerne vil understøtte det lokale liv og fordre et fællesskab badehotelgæster og beboere imellem. Vi har jo ikke drevet hotel før. Så på den måde er vi nogle amatører, der ikke ved, hvad vi laver. Men det er i virkeligheden vores fornemste fortrin, der gør, at vi måske kan rykke ved nogle fastlåste dogmer,« siger Lennart Lajboschitz.