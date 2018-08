Frida Kahlo er hovedpersonen i en veldisponeret udstilling hos Victoria & Albert i London. Udstillingens visuelle klimaks er en præsentation af hendes farvestrålende kjoler, der var glemt og gemt i et halvt århundrede og nu for første gang vises uden for hendes hjemland, Mexico. De fortæller om en stærk kvinde, der nægtede at være offer.