X Factor-dommerdebutant: Jeg har hvad der skal til

Ankerstjerne sætter sig ved dommerbordet, når den kommende udgave af "X Factor" sendes på TV2 i starten af 2019.

Den 33-årige popproducer og musiker har selv stået på scenen som solist, men også haft hænderne i tilblivelsen af alle Rasmus Seebachs rekordsælgende album og to af Burhan G's multiplatinhædrede plader.

Det gør, at dommerdebutanten med egne ord har set, hvad der skal til for at slå igennem.

»Jeg har et cv, nogle succeser, kompetencer og år bag mig, der gør, at jeg kan sige, jeg er god til det, jeg laver. Jeg gider ikke leve i verden, hvor man skal lade, som om man ikke synes det.«

»Jeg har 360 grader rundt set, hvad der skal til, og det kan jeg bruge i 'X Factor',« siger dommerdebutanten, der bærer det borgerlige navn Lars Ankerstjerne Christensen.

Som solist har Ankerstjerne selv solgt platin, og fra 2013 til 2015 har musikeren ifølge TV2 været den mest spillede komponist i dansk radio.

Det har givet ham en bred forståelse for talentudvikling, fortæller han.

»Jeg har været turnerende artist, sangskriver og producer, så jeg har været hele turen rundt.«

»Jeg kan give meget af dét, og så ved jeg også, hvad man har brug for som artist - nogle gange er det bare støtte og kærlighed,« siger han.

Selv om det er første gang, at Ankerstjerne sætter sig i dommerstolen, har han tidligere været involveret i "X Factor".

I 2017 var han med til at skrive og producere vindersangen, "The Underdog", som blev sunget af den voksne solist Morten Nørgaard, der vandt programmet med popproduceren Remee som musikalsk mentor.

Dommerdebutanten går selv også efter at vinde, men han har samtidig en anden mission med "X Factor".

»Jeg kommer fra popverdenen, og jeg er ikke bange for de store hits. Det er det mest fjollede fænomen i hele verden og meget udtalt i Danmark, at hvis vi er mange, der er enige om, at noget musik er godt, så mister det en eller anden form for kunstnerisk værdi.«

»Jeg synes og vil gerne vise, at den brede underholdning også er kunst. Det er også det, jeg er her for at fortælle,« fastslår Ankerstjerne.

Foruden Ankerstjerne debuterer sangerinden Oh Land også som dommer i den kommende udgave af "X Factor", mens komponisten og jazzmusikeren Thomas Blachman vender tilbage i rollen.

»Jeg trives blandt store personligheder, og jeg holder mig helt klart ikke tilbage. Thomas Blachman holder sig ikke tilbage, og Nanna (Oh Land, red.) slår mig helt sikkert heller ikke som typen, der holder sig tilbage.«

»Jeg tror, at det kommer til at blive kærligt, men konkurrencepræget ved dommerbordet. Jeg vil gerne kigge tilbage på 'X Factor' og tænke: ´Wauw, et moment, vi fik lavet der',« siger Ankerstjerne.

'X Factor' sendes på TV2 i starten af 2019 med Sofie Linde som værtinde.

/ritzau/