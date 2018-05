Weinstein melder sig selv til politiet

Tidligere filmproducent Harvey Weinstein har meldt sig selv til politiet i New York efter anklager om seksuelle overgreb. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var ventet, at Harvey Weinstein ville overgive sig til politiet fredag morgen lokal tid.

Harvey Weinstein blev verdenskendt på den dårlige måde, da medierne New York Times og The New Yorker i 2017 skrev, at en lang række kvinder - heriblandt kendte skuespillerinder - anklagede ham for seksuelle overgreb.

Det udløste en bølge af yderligere anklager mod filmmageren fra blandt andre Salma Hayek, Gwyneth Paltrow og Angelina Jolie for overgreb og upassende opførsel.

Samlet har mere end 75 kvinder anklaget ham for overgreb.

Harvey Weinstein nægter, at han haft sex med nogen uden samtykke.

Opmærksomheden omkring Harvey Weinstein skabte den store #MeToo-bølge, der siden da har skabt opmærksomhed om seksuel chikane i utallige faggrupper verden over.

Allerede tidligere i forløbet gik amerikansk politi ind i sagen omkring Harvey Weinstein og begyndte at efterforske hans ageren.

Der efterforskes sager om anklager mod ham i London, Los Angeles og New York.

Ifølge CNN handler den aktuelle sag i New York om skuespillerinden Lucia Evans, der har anklaget Harvey Weinstein for voldtægt ved at have tvunget hende til at udføre oralsex i 2004.

Flere andre kan være del af sagskomplekset.

/ritzau/