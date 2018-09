Warner Bros indfører politik om mangfoldighed på filmsettet

Den nye politik, som også er gældende for Hollywoodfirmaets søsterselskaber HBO og Turner, er inspireret af skuespillerinden Frances McDormand, der under sin Oscartale på scenen i Dolby Theatre i år opfordrede branchen til at udvide mangfoldigheden på de amerikanske filmset.

Frances McDormand modtog en Oscar for Bedste Skuespillerinde for sin præstation i »Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.« I sin tale takkede hun som vanligt familie og kollegaer fra filmsettet, men hendes afslutning tændte en ild i den amerikanske filmindustri.

»I have two words for you: inclusion rider,« sagde hun.

En såkaldt ‘inclusion rider’ er en klausul, som skuespillere kan insistere på bliver indført i deres kontrakt, og som kræver at selskabet forpligter sig til proaktivt at sikre en mangfoldighed tilstedeværelse af hudfarve, køn, LGBT-personer og andre marginaliserede grupper.

Warner Bros. has long been committed to diversity & inclusion as moral & business imperatives. Proud to announce w/ @WarnerMediaGrp & @michaelb4jordan a new production policy ensuring our stories reflect the world we live in.

Konceptet blev opdaget i en TED talk i 2016 af professor Stacy Smith, grundlægger af det amerikanske Annenberg Inclusion Initiative på University of Southern California. Stacy Smith har indsamlet data omhandlende mangfoldigheden i amerikansk producerede film. De indsamlede data har vist hende, at sammensætningen af mennesker på de amerikanske filmset ikke er repræsentative med den mangfoldighed af mennesker, der ellers er gældende i verden. Hendes sidste studie er udgivet denne sommer og konkluderer, at der ikke har været nogen fremskridt i repræsentationen af diversitet foran kameraet det seneste årti. For 2017 viser hendes research, at mere end 70 procent af alle talende roller gik til hvide skuesplillere. Heraf var der blandt de hvide skuespillere dobbelt så mange mænd som kvinder.

Stacy Smiths bud på en løsning af problemet er den såkaldte klausul, der skal sikre diversitet blandt filmfolk. Og det var den idé, Frances McDormand refererede til i sin Oscartale. Alt Imens hun gjorde alverdens seere opmærksomme på en problematik, som eksperter og akademikere har diskuteret frem og tilbage i flere år.

Hvide mænds dominans

Warner bros har taget forslaget til sig, og de agter nu at arbejde proaktivt for at sikre et mangfoldigt set. Den første film, der omfattes af dette bliver »Just Mercy,« hvor Michael B. Jordan blandt andre medvirker. Black Panther-stjernen, Michael B. Jordan, var ligeledes en af de første skuespillere, der bakkede op om forslaget fra Frances McDormand. En støtte han gentog i går, da Warner Bros' offentliggjorde deres nye strategi. I tweetet udtrykker han en uforståenhed for den manglende inklusivitet, der gør sig gældende i branchen og hylder samtidig Frances McDormands for at sætte fokus på problemet.

Inclusivity has always been a no-brainer for me, especially as a black man in this business. It wasn't until Frances McDormand spoke the two words that set the industry on fire

Løftet fra Warner Bros er et bemærkelsesværdigt skridt for underholdningsindustrien, fordi den så længe har været domineret af hvide mænd. En udfordring der også blev sat fokus på under kampagnen #OscarsSoWhite samt #Metoo, der gav genlyd verden over og satte fokus på et huserende problem ikke kun i underholdsningsindutrien, men i mange andre brancher også.

WarnerMedia, som er moderselskabet til Warner Bros, HBO og Turner har ifølge The Guardian ikke givet detaljer for, hvordan de vil indfrie deres løfte, dog har de udtalt, at de på et »tidligt tidspunkt i produktionen i et samarbejde mellem skrivere, producere og instruktører vil lægge en plan for implementeringen af løftet om diversitet og inklusion i deres projekter med et mål om at skabe muligheder for individer fra underrepræsenterede grupper på alle niveauer.« Derudover har WarnerMedia tilkendegivet, at de hvert år vil udarbejde en rapport om deres fremskridt på området.