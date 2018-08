»Vores surrogat er ikke mor. Hun babysittede bare for os i ni måneder«

Marit var kun 18 dage gammel, da hun fik verdens opmærksomhed.

Ikke fordi hendes danske fædre, Rasmus og Andreas Husby, havde valgt at få hende med hjælp fra en amerikansk surrogatmor. Men på grund af deres rejse hjem fra Californien.

»Jeg har tit siddet i et fly og set forældre kæmpe med et grædende barn. Og så har jeg tænkt: En dag er det mig,« forklarer Andreas. Sammen med Rasmus besluttede han sig for at komme de andre flyvende i møde ved at uddele goodiebags og ørepropper til de nærmeste.

En af dem var et tidligere medlem af popgruppen One Direction, der delte beskeden på Twitter. 318.000 mennesker likede. Marit var et navn.

I dag er hun dog også bare en baby på tre måneder, der bliver trøstet på skulderen af Rasmus, mens Andreas laver kaffe i køkkenet. Vi er i Kirke Hyllinge. Et lille sted på jorden. Men de tre personer i hjemmet er del af noget større.

Ifølge organisationen Dare Danmark vælger et stigende antal danskere nemlig at få deres barn gennem en tredjepart. Fortalerne kalder det for surrogat. Kritikerne bruger ordet rugemor. Begge benævnelser dækker over, at man får en kvinde til at føde et barn, som hun derefter giver til nogle andre.

Sådan var det også for Rasmus og Andreas.

»Vores surrogat er ikke mor. Hun siger selv, at hun babysittede for os i ni måneder. Men Marit er vores datter,« forklarer Andreas.

Enhver kan sige ja – og nej

I Danmark er det kun lovligt med såkaldt altruistisk surrogat. Det vil sige, at en veninde eller søster kan føde et barn for nogen, hun kender. Hvis ikke det er en mulighed, må man ud af landet.

​Og det er der flere, der gør. Mikkel Raahede, der er formand for Dare Danmark, forklarer fordelingen sådan her:

»Der er en gruppe heteroseksuelle, der vælger at få barn via surrogat. Typisk fra Ukraine. Så er der en større gruppe homoseksuelle, der vælger amerikansk surrogat. Endelig er der en lille gruppe, der vælger at få altruistisk surrogat herhjemme. Og det er ofte den løsning, der går galt«.

Af samme grund kæmper hans organisation for, at man tillader brugen af surrogat i Danmark på samme vis, som man gør i USA, hvor professionelle bureauer formidler kontakten mellem forældre og surrogat. De tilmeldte kvinder bliver screenet, fulgt, vejledt og overvåget. Deres sundhed skal være lige så god som deres økonomi. Og alle skal have født før.

»Vi er jo fortalere for svangerskabsdonation, men vi er ikke blinde for, at det er svært. Det kræver, at kvinderne bliver undersøgt og fulgt. Som det er nu i Danmark, kan en ung små-narcissistisk, drømmende pige sige ja, fordi hun synes, at det lyder spændende. Og hvis hun så skifter mening, kan hun beholde barnet, fordi hun har den juridiske ret. Det er hæsligt,« siger Mikkel Raahede.

Og tilføjer:

»I mine øjne er lovgivningen slet ikke fulgt med udviklingen herhjemme. Kernefamilien er en opfindelse fra 1880erne. Men i dag lever folk på alle mulige andre måder, og man bliver nødt til at indrette systemerne efter menneskerne. Ikke omvendt«.

Men sådan ser man ikke på det i det politiske system. Ud af de fire partier, Berlingske har talt med, er det kun Liberal Alliance, der virker interesseret i at ændre på de gældende regler.

»Hvorfor skal danske par rejse ud i verden, når vi sagtens kunne hjælpe dem i Danmark?«, spørger partiets sundhedsordfører, May-Britt Kattrup.

»Det ville være mere trygt i Danmark, og det koster også oceaner af penge at tage til USA og gøre det«.

Den holdning er Kattrup dog ret alene om.

»Under graviditeten holdt vi kontakt med Antonette over Skype. Hun sendte scanningsbilleder, og jeg var derovre, de gange hun blev insemineret,« fortæller Andreas Husby (til højre).

Både Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative frygter, at en lempelse af de gældende regler vil føre til en kommercialisering af rugemødre.

»Vi ønsker ikke at ændre dansk lovgivning, blot fordi der findes muligheder i udlandet for kommercielt surrogatmoderskab,« siger Venstres sundshedsordfører Jane Heitmann.

Surrogat er en del af familien

Marit er faldet i søvn i barnevognen, da Rasmus og Andreas begynder at fortælle om deres oplevelse med amerikansk surrogat. De fandt 27-årige Antonette gennem et bureau og var fra starten enige om, at det skulle være hende, der bar deres datter. Ægget kom fra en anden kvinde, der også var fundet gennem et bureau. Det hele føltes trygt og sikkert.

»Under graviditeten holdt vi kontakt med Antonette over Skype. Hun sendte scanningsbilleder, og jeg var derovre, de gange hun blev insemineret,« fortæller Andreas.

Han deltog også under fødslen. Det var ham, der holdt Marit først. Derefter var det Rasmus. Og så Antonette.

»Det er jo forskelligt, hvordan folk har det med det her. Men vi betragter Antonette som en del af familien nu, så selvfølgelig måtte hun da holde Marit. Hun var også inviteret til barnedåben, og hun og hendes søn kommer herover i slutningen af året. De har aldrig set sne, så det vil de gerne«, siger Andreas.